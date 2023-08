वनप्लस और नथिंग के बाद कार्ल पेई ने बनाई तीसरी कंपनी, लॉन्च करेगी सस्ते प्रोडक्ट

ऐप पर पढ़ें

टेक दुनिया के बड़े नामों में से एक कार्ल पेई ने सबसे पहले टेक ब्रैंड OnePlus की नींव रखी और इन दिनों उनका नया ब्रैंड Nothing धूम मचा रहा है। अब उन्होंने एक और कंपनी 'CMF' नाम से बनाई है और यह भी टेक प्रोडक्ट्स ही लॉन्च करेगी। कार्ल ने कहा है कि यह कंपनी 'बेहतर डिजाइन को ज्यादा ऐक्सेसिबल' बनाएगी। इस ब्रैंड की ओर से शुरुआती प्रोडक्ट्स इस साल के आखिर तक पेश किए जाएंगे।

यूट्यूब पर नथिंग कम्युनिटी अपडेट शेयर करते हुए कार्ल पेई ने नए ब्रैंड की जानकारी दी। उन्होंने कहा, "आप जानते हैं कि कैसे नथिंग का विजन टेक को फिर से मजेदार बनाने का है? आज हम इसे सच्चाई बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। अलग-अलग ग्राहक अलग-अलग चीजों की मांग करते हैं इसलिए आज हम CMF by Nothing पेश कर रहे हैं। इसकी ओर से नई प्रोडक्ट रेंज पेश की जाएगी जो बेहतर प्रोडक्ट्स को ज्यादा ऐक्सेसिबल बनाएगी।"

इसलिए पड़ी एक अलग ब्रैंड की जरूरत

नथिंग CEO ने बताया है कि पिछले कुछ साल में नथिंग ने दिखाया है कि कैसे इंडस्ट्री डिजाइन की सभी सीमाएं तोड़ते हुए ज्यादा यूजर्स तक पहुंचा जा सकता है और उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। पेई ने बताया कि नया ब्रैंड इसलिए लॉन्च किया गया है, जिससे वैल्यू सेगमेंट में नए डिजाइन वाले प्रोडक्ट्स पेश किए जा सकें। कार्ल ने कहा कि वैल्यू सेगमेंट में ऐसे ढेरों प्रोडक्ट्स नहीं हैं, जो एक्साइट कर सकें।

Nothing से इस मामले में अलग होगी CMF

नए CMF by Nothing ब्रैंड के साथ यूजर्स के लिए 'क्लीन और टाइमलेस डिजाइन' वाले प्रोडक्ट्स पेश किए जाएंगे। संभव है कि इन प्रोडक्ट्स के साथ ज्यादा यूजर्स को नथिंग इकोसिस्टम का हिस्सा बनाया जा सके। इसके बाद Nothing का फोकस प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर रहेगा। यानी कि कंपनी को अपने मेन प्रोडक्ट्स के इनोवेशन का पूरा वक्त मिलेगा। CMF की ओर से सबसे पहले बजट स्मार्टवॉच और इयरबड्स जैसे प्रोडक्ट लॉन्च हो सकते हैं।