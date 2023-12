Elon Musk का GrokAI भारत में उपलब्ध, सब्सक्रिप्शन ChatGPT से भी महंगा

ऐप पर पढ़ें

जब Elon Musk ने कहा कि वह जल्द ही अपना खुद का एआई चैटबॉट पेश करेंगे, तो बहुत से लोगों ने सोचा कि वास्तव में ऐसा होने में कुछ समय लगेगा। हालांकि, मस्क ने सभी को आश्चर्यचकित करते हुए पिछले महीने GrokAI को पेश किया और इसे चुनिंदा यूजर्स के लिए भी उपलब्ध कराया था। इस महीने की शुरुआत में, ग्रोकएआई को भारत और अन्य देशों में भी उपलब्ध कराया गया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एआई चैटबॉट को केवल एक्स प्रीमियम+ यूजर्स ही एक्सेस कर सकते हैं। चलिए डिटेल में बताते हैं कि आप ग्रोकएआई को एक्सेस कर सकते हैं और इसका सब्सक्रिप्शन प्लान कितने का है...

ग्रोकएआई सब्सक्रिप्शन प्लान और इसे कैसे एक्सेस करें

वेब ब्रॉउजर पर, जैसे ही आप एक्स होमपेज खोलते हैं और लॉगिन करते हैं, आपको साइड मेनू में "ग्रोक" नाम का एक नया टैब दिखाई देगा। यदि आप अपने फोन ऐप के माध्यम से एक्स यूज कर रहे हैं, तो ग्रोक टैब तक पहुंचने के लिए ट्विटर पर अपने प्रोफाइल फोटो क्लिक करें। अब, ग्रोक टैब पर क्लिक करें और यदि आप पहले से एक्स प्रीमियम प्लस ग्राहक हैं, तो आप तुरंत चैटबॉट का उपयोग शुरू कर सकते हैं। हालांकि, यदि आपने एक्स प्रीमियम प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो आपको एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा, "Grok something. Premium+ subscribers can now use our most advanced AI, Grok, on X."

नीचे एक "अपग्रेड टू प्रीमियम+" टैब भी होगा। यदि आप ग्रोकएआई (GrokAI) का उपयोग करने के लिए प्रीमियम+ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो बस इस टैब पर क्लिक करें और स्टेप्स को फॉलो करें।

इतनी है प्रीमियम+ सब्सक्रिप्शन की कीमत

भारत में प्रीमियम+ सब्सक्रिप्शन की कीमत 1,300 रुपये प्रति माह और वेब वर्जन के लिए 13,600 रुपये प्रति वर्ष है। मोबाइल ऐप में, प्रीमियम+ प्लान की कीमत आपको 22,900 रुपये प्रति वर्ष और 2,299 रुपये प्रति माह होगी। ChatGPT Plus की तुलना में यह महंगा है क्योंकि मोबाइल ऐप पर ओपनएआई के चैटबॉट की कीमत 1,999 रुपये प्रति माह है।

मस्क ने कहा कि ग्रोक समय के साथ बेहतर हो जाएगा

हाल ही में, एक्स पर एक यूजर्स ने ग्रोकएआई की तुलना चैटजीपीटी से की थी और लिखा था कि पहला भी दूसरे की तरह ही "वोक" है। यूजर्स को जवाब देते हुए, मस्क ने कहा कि जिस इंटरनेट पर ग्रोकेएआई को ट्रेन किया गया है वह "वोक" है और वह वादा करते हैं कि चैटबॉट समय के साथ बेहतर हो जाएगा।

मस्क ने यह भी कहा कि फिलहाल, ग्रोकएआई अभी भी अपने बीटा स्टेज में है। उन्होंने लिखा, "दुर्भाग्य से, इंटरनेट (जिस पर इसे प्रशिक्षित किया गया है) मूर्खतापूर्ण बकवास से भर गया है। ग्रोक बेहतर हो जाएगा। यह सिर्फ बीटा है।"

ग्रोक एआई को एक एआई असिस्टेंट के रूप में पेश किया गया था जो "बुद्धि और विद्रोही प्रवृत्ति" के साथ सवालों का जवाब देगा। XAI टीम ने एक ट्वीट में लिखा कि "जिन लोगों में हास्य की भावना की कमी है, उन्हें ग्रोकएआई का उपयोग नहीं करना चाहिए।"

टीम की पोस्ट में लिखा है, "ग्रोक एक एआई है जिसे हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी के आधार पर तैयार किया गया है, इसका उद्देश्य लगभग किसी भी चीज का उत्तर देना है और यहां तक कि यह भी सुझाव देना है कि कौन से प्रश्न पूछने हैं। ग्रोक को थोड़ी समझदारी के साथ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें एक विद्रोही प्रवृत्ति, इसलिए यदि आप हास्य से नफरत करते हैं तो कृपया इसका उपयोग न करें।"

इसके बाद टीम ने कहा कि एक्स के कारण ग्रोक को दुनिया का वास्तविक समय का ज्ञान होगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि एआई सिस्टम अपना ज्ञान यूजर्स के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ट्विटर पोस्ट से प्राप्त करेगा।

प्रोडक्ट अभी भी बीटा स्टेज में है और इसे केवल कुछ महीनों के लिए प्रशिक्षित किया गया है। एक्सएआई टीम ने कहा कि इसमें "प्रत्येक गुजरते सप्ताह के साथ तेजी से सुधार होगा।"

(कवर फोटो क्रेडिट-techlist)