Elon Musk का नया फैसला, 15 अप्रैल से Twitter में दिखेगा बड़ा बदलाव

ऐप पर पढ़ें

एलन मस्क (Elon Musk) ट्विटर (Twitter) में एक और बदलाव करने वाले हैं। मस्क ने आज सुबह ट्वीट करके कहा कि 15 अप्रैल से केवल वेरिफाइड अकाउंट्स ही For You ऑप्शन में दिखाई देंगे। मस्क के अनुसार अडवांस्ड AI बॉट्स से निपटने का यह सबसे कारगर तरीका है। मस्क ने आगे यह भी कहा कि पोल में वोटिंग के लिए भी अब यूजर्स को वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। माना जा रहा है कि इससे यूजर्स के For You और पोल ऑप्शन को यूज करने के तरीके में काफी बदलाव आएगा।

हार्डकोर यूजर्स के बनेगा खास

मस्क के इस फैसले से माना जा रहा है कि ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन इस सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म के हार्डकोर यूजर्स के लिए काफी खास और आकर्षक हो जाएगा। कंपनी ने भारत में ट्विटर ब्लू के लिए हर महीने 650 रुपये का सब्सक्रिप्शन चार्ज तय किया है। वहीं, अगर आप ऐंड्रॉयड या iOS के जरिए ट्वविटर ब्लू को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको 900 रुपये चुकाने होंगे।

लीगेसी वेरिफाइड प्रोग्राम से हटेगा चेकमार्क

ट्विटर ने ऐलान कर दिया है कि वह 1 अप्रैल से यूजर्स के अकाउंट्स से लीगेसी वेरिफाइड प्रोग्राम और लीगेसी वेरिफाइड चेकमार्क्स हटाना शुरू करेगा। सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ने यह भी कहा कि अब पेड मेंबर्स और अप्रूव्ड ऑर्गनाइजेशन्स के पास ही रिस्पेक्टिव स्टेटस होगा। बता दें कि ट्विटर ब्लू के लिए पैसे देने वाले यूजर्स के अकाउंट को वेरिफाइड चेकमार्क मिलेगा। वहीं, कंपनियों के लिए ट्विटर ने गोल्ड बैज और सरकारी अकाउंट्स के लिए ग्रे चेकमार्क इंट्रोड्यूस किया है।

₹6 हजार से कम में खरीदें नोकिया और रेडमी के फोन, सैमसंग भी हुआ सस्ता