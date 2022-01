Voter ID Search: वोटर लिस्ट में चेक करना है नाम? घर बैठे हो जाएगा काम, जानें ऑनलाइन तरीका

देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यह पांच राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर हैं। चुनाव से पहले एक मतदाता के लिए जरूरी है कि वह देख लें कि उनका नाम वोटर लिस्ट (voter list) में है या नहीं। चुनाव आयोग (election commission) ने यह जांचने का तरीका बेहद आसान कर दिया है। आप घर बैठे लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। यहां हम आपको इसका तरीका बताने जा रहे हैं:

वोटर लिस्ट में ऑनलाइन ऐसे देखें अपना नाम

इसके लिए आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट http://electoralsearch.in/ पर जाना होगा।

इस वेबसाइट पर आप दो तरीकों से अपना नाम सर्च कर सकते हैं।

पहला तरीका 'Search by Details’ के नाम से हैं। जहां आपकी अपना नाम, पता, और उम्र जैसी जानकारी डाल सकते हैं।

दूसरा तरीका ‘Search by EPIC number’ है। यहां आपको पहचान पत्र क्रमांक (EPIC No.) डालना होगा।

यह भी पढ़ें: देखें Aadhaar-Voter ID लिंक करने के 3 सबसे सरल तरीके, SMS से भी हो जाएगा काम

बिना EPIC नंबर ऐसे सर्च करें अपना नाम

इसके लिए 'Search by Details’ का ऑप्शन सिलेक्ट करें।

अपना नाम, पिता का नाम, उम्र, लिंग, राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र सिलेक्ट करें।

अब नीचे दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करें और Search ऑप्शन पर क्लिक करें।

इसके बाद पूरी डिटेल्स खुलकर आ जाएगी। इसमें आपका पहचान पत्र क्रमांक/EPIC No, और मतदान केंद्र तक लिखा होगा।

आप चाहें तो नीचे दिए गए Print Voter Information ऑप्शन पर क्लिक कर मतदाता सूचना भी प्रिंट कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें: PAN कार्ड फर्जी है या असली? आपके फोन का कैमरा कर देगा खुलासा, जानें ट्रिक

EPIC No. के जरिए ऐसे सर्च करें अपना नाम

अगर आपके पास पहचान पत्र क्रमांक उपलब्ध है तब इस तरीके का इस्तेमाल करें।

आपको बस अपना EPIC No, राज्य और कैप्चा कोड डालकर Search ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद पूरी डिटेल्स खुलकर आ जाएगी। इसमें आपका पहचान पत्र क्रमांक/EPIC No, और मतदान केंद्र तक लिखा होगा।

आप चाहें तो नीचे दिए गए Print Voter Information ऑप्शन पर क्लिक कर मतदाता सूचना भी प्रिंट कर सकते हैं।