फेवरेट प्रोडक्ट पर आई बड़ी Deal, तो आपको तुरंत मिलेगा Alert; ऐसे बनाएं डील अलर्ट

Amazon भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी शॉपिंग वेबसाइट में से एक है और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स समेत कई प्रोडक्ट्स के लिए काफी पसंद किया जाता है। वेबसाइट कई मौकों पर बंपर डिस्काउंट की पेशकश करती है, अमेजन का मोबाइल ऐप आपको बेहतर डील्स की पेशकश कर सकता है, खासकर यदि आप इसका अलर्ट बनाते हैं। जी हां, अमेजन आपको अपने फेवरेट प्रोडक्ट के लिए एक Deal Alert बनाने की सुविधा देता है, जो आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस को दोगुना कर सकता है। अमेजन पर डील अलर्ट फीचर प्लेटफॉर्म पर आपके सर्च पर आधारित है। मान लीजिए कि आप कुछ समय पहले एक आईफोन की तलाश कर रहे थे और आपने इसे ऐप में कई बार सर्च किया है, तो अमेजन आपके लिए एक डील अलर्ट तैयार करेगा जिसे आप ऐप के भीतर इनेबल कर सकते हैं। इससे आपको प्रोडक्ट को अच्छी कीमत पर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह फीचर बेहद उपयोगी है, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप अमेजन पर डील अलर्ट कैसे बना सकते हैं।

अपने सर्च के आधार पर Amazon पर Deal Alert कैसे बनाएं:

स्टेप 1: अपने स्मार्टफोन में अमेजन ऐप खोलें।

स्टेप 2: निचले दाएं कोने में हैमबर्गर आइकन पर टैप करें।

स्टेप 3: ऑप्शन की लिस्ट से अकाउंट्स पर टैप करें, यह Buy Again and beside लिस्ट के बगल में है।

घर बैठे लिंक करें Aadhaar और Voter ID; तस्वीरों में देखें पूरा प्रोसेस

स्टेप 4: अब, आपको अपने अकाउंट के लिए कई ऑप्शन दिखाई देंगे।

स्टेप 5: नीचे स्क्रॉल करें और मैसेज सेंटर सेक्शन देखें। मैसेज सेंटर सेक्शन में डील अलर्ट पर टैप करें।

स्टेप 6: अब आपको चार सेक्शन दिखाई देंगे, 'Your deal alerts', Get deal alerts', 'Available deals' और 'Upcoming deals'। अब, 'Get deal alerts' पर टैप करें और आपको कुछ पर्सनालाइज्ड ऑप्शन दिखाई देंगे, जो आप चुन सकते हैं और डील बना सकते हैं। एक बार जब आप 'Create alert' पर टैप करके डील अलर्ट बनाते हैं, तो आइटम के बिक्री पर जाने या कुछ छूट मिलने पर आपको अलर्ट प्राप्त होंगे। इसी तरह, आप आज की डील्स को देखने के लिए 'Available deals' सेक्शन भी देख सकते हैं, यह आपकी रुचियों और उन चीजों पर भी आधारित होगा जो आप अमेजन ऐप या वेबसाइट पर अपने कार्ट में खोजते हैं या जोड़ते हैं।

इस तरह आप Amazon पर अपने पसंदीदा आइटम के लिए आसानी से डील अलर्ट बना सकते हैं और आइटम के बिक्री पर जाने पर सूचना प्राप्त कर सकते हैं।