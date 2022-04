Covid-19 Caller Tune हटेगी या नहीं? सरकार ने कंपनियों से क्या कहा, जानिए

दूरसंचार विभाग (DoT) ने देश के सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को प्री-कॉल COVID-19 अनाउंसमेंट्स को हटाने के लिए कहा है। ये प्री-कॉल अनाउंसमेंट यूजर्स के लिए दो साल से ज्यादा समय से चल रहे हैं।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Fri, 01 Apr 2022 11:45 AM

