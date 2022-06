फोन खोने का न करो इंतजार, Paytm यूजर्स अभी जान लो यह Trick, नहीं तो हो जाओगे 'कंगाल'

डिजिटल पेमेंट के दौर में बड़ी संख्या में लोग पेमेंट ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकतर लोगों के फोन में Paytm, Google Pay, और PhonePe जैसे ऐप होंगे। इनका इस्तेमाल करना बेहद आसान है। लेकिन कई बार यही ऐप्स आपको 'कंगाल' भी कर सकते हैं। फोन खो जाने या चोरी हो जाने की स्थिति में आपके बैंक अकाउंट को पेटीएम जैसे ऐप्स के जरिए खाली किया जा सकता है।

यूं तो आपको स्मार्टफोन या ऐप्स को ऐसा कोई भी व्यक्ति ऑपरेट नहीं कर सकता, जिसे इसका पासवर्ड न पता हो। लेकिन यह भी सच है कि हैकर्स के लिए फोन का पासवर्ड पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसे में बेहतर होगा आपको पहले से पता हो कि फोन खो जाने या चोरी हो जाने की स्थिति में आपको क्या करना है। यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप दूर बैठकर भी अपने फोन से Paytm ऐप को कैसे डिलीट कर सकते हैं।

ऐसे डिलीट कर सकते हैं Paytm अकाउंट

1. किसी भी डिवाइस से पेटीएम ऐप खोलें।

2. होम स्क्रीन पर, ऊपरी बाएँ कोने में "☰" पर क्लिक करें।

3. 24X7 होल्प पर जाएं, फिर प्रोफाइल सेटिंग्स में जाएं।

4. अपना पेटीएम रजिस्टर्ड फोन नंबर दर्ज करें, जिसे आप ब्लॉक करना चाहते हैं।

5. 'I lost my phone/I want to block my account' विकल्प चुनें।

6. 'I want to block my account to prevent it from misuse' को सिलेक्ट करें।

7. स्क्रीन के नीचे 'Message Us' पर क्लिक करें।

8. एक फॉर्म ओपन होगा। जहां आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।

9. इनमें से किसी डिटेल का स्क्रीनशॉट दिखाएं: डेबिट/क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, जो आपके पेटीएम खाते के लेनदेन को दर्शाता है; आपके पेटीएम खाते पर किए गए लेनदेन के लिए प्राप्त कन्फर्मेशन ईमेल या एसएमएस; फ़ोन नंबर के ओनरशिप का पूफ (पोस्टपेड के मामले में मोबाइल बिल); गुम या चोरी हुए फोन के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट; अकाउंट के केवाईसी दस्तावेज, आदि।

10. पेटीएम डॉक्यूमेंट को वेरिफाई करेगा और आपके खाते को ब्लॉक करने के बाद एक मैसेज भेजेगा।