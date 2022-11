Dizo लाया 60 दिन तक चलने वाली सस्ती Watch, ₹2000 से कम में जबर्दस्त फीचर्स

ऐप पर पढ़ें

Dizo ने अपनी नई स्मार्टवॉच के तौर पर DIZO Watch D Plus को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। स्मार्टवॉच की खासियत की बात करें तो वॉच में बड़ी स्क्रीन, एल्युमीनियम फ्रेम, 110+ स्पोर्ट्स मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं। भारत में Dizo Watch D की कीमत 2,000 रुपये से कम है। इस वॉच के लॉन्च के साथ कंपनी ने वॉच डी लाइनअप का विस्तार किया है। बता दें कि कंपनी अब तक डी सीरीज के तहत तीन स्मार्टवॉच लॉन्च कर चुकी है, जिसमें Dizo Watch D, Watch D Plus और Watch D Sharp शामिल है। इनमें से हाल ही में लॉन्च किया गया D Plus मॉडल सबसे किफायती है। आइए भारत में डिज़ो वॉच डी प्लस की कीमत, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और अन्य डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं..

Dizo Watch D Plus: स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

Dizo Watch D Plus एक बड़े 1.85-इंच डिस्प्ले के साथ आती है, जो वैसा ही है जैसा हमें डिज़ो वॉच डी पर देखने को मिलता है। इसमें 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और स्क्रीन कर्व्ड टेम्पर्ड ग्लास से प्रोटेक्टेड है। फ्रेम एल्यूमीनियम से बने हैं और सिलिकॉन स्ट्रैप (22 मिमी) मटेरियल के साथ आते हैं। उपयोगकर्ता Google Play Store और Apple App Store पर उपलब्ध कम्पैनियन Dizo ऐप के साथ 150 से अधिक वॉच फ़ेस एक्सेस कर सकते हैं। आप वॉच पर डैशबोर्ड को विजेट और वॉच फ़ेस के साथ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यह 3ATM वाटर रेसिस्टेंट है जिसका मतलब है कि इसे पानी के बौछारों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसे स्विमिंग के दौरान इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

डिज़ो वॉच डी प्लस एक विशाल 300mAh बैटरी यूनिट पैक करता है जिसे एक बार चार्ज करने पर 14 दिनों तक चलने के लिए रेट किया गया है। कंपनी का कहना है कि इसे फुल चार्ज होने में लगभग दो घंटे लगेंगे और वॉच में 60 दिन तक का स्टैंडबाय मिलता है।

स्मार्टवॉच 110 से अधिक स्पोर्ट्स मोड पैक करती है जिसमें जिमनास्टिक, योग, हाइकिंग, क्रॉस फिट, डांसिंग, कराटे, ताइक्वांडो, घुड़सवारी, डिस्क गेम और बहुत कुछ शामिल हैं। यूजर्स सीधे ऐप से स्मार्टवॉच में स्पोर्ट्स मोड लिस्ट को बदल सकते हैं। यह रियल-टाइम हार्ट रेट सेंसर, SpO2 मॉनिटर, स्लीप ट्रैकर, मेंस्ट्रुअल पीरियड ट्रैकर, स्टेप काउंटर, कैलोरी ट्रैकर, वाटर ड्रिंक रिमाइंडर और सेडेंटरी रिमाइंडर के साथ भी आती है। यह इन-बिल्ट जीपीएस के साथ नहीं आती है, इसलिए आपको अपने वर्कआउट के मैप चेक करने की लिए इसे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करना होगा।

वॉच डी प्लस की अन्य फीचर्स में फोन कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, अलार्म, फाइंड फोन, कॉल और मैसेज नोटिफिकेशन, रिजेक्ट और साइलेंट कॉल, वेदर फोरकास्ट और बहुत कुछ शामिल हैं।

Dizo Watch D Plus: कीमत और उपलब्धता

Dizo Watch D Plus की कीमत 1,999 रुपये है और इसकी बिक्री 15 नवंबर को दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी। वॉच तीन रंगों में उपलब्ध होगी: क्लासिक ब्लैक, सिल्वर ग्रे और डीप ब्लू।