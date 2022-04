हो गया कन्फर्म! अगले हफ्ते आ रहा Redmi का सबसे सस्ता Smartphone, फीचर्स देख रह जाएंगे दंग

पिछले महीने Redmi 10 लॉन्च करने के बाद, Redmi अगले हफ्ते भारत में एक और बजट सेगमेंट स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए तैयार है। Xiaomi के स्टेबल के तहत स्मार्टफोन 20 अप्रैल को भारत में लॉन्च होगा:

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Sat, 16 Apr 2022 08:33 AM

इस खबर को सुनें