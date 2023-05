एंड्रॉयड यूजर्स सावधान! अपने फोन से फौरन डिलीट करें ये ऐप्स, वरना पछताना पड़ेगा

ऐप पर पढ़ें

गूगल प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड करना वैसे तो बेहद सुरक्षित माना जाता है कि लेकिन अक्सर खतरनाक मालवेयर यहां भी पहुंच जाते हैं। अब एक नया मालवेयर सामने आया है, जिसने प्ले स्टोर पर 100 से ज्यादा ऐप्स को इनफेक्ट किया है और एंड्रॉयड यूजर्स के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। इस खतरे की जानकारी Dr. Web के रिसर्चर्स ने Bleeping Computer के हवाले से दी है और इन ऐप्स को 4 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है।

नया मालवेयर यूजर्स की जासूसी कर रहा था और एडवर्टाइजमेंट SDK के तौर पर डिस्ट्रिब्यूट किया जा रहा था। रिसर्चर्स ने बताया है कि इस स्पाईवेयर का नाम SpinOK है और यह यूजर्स को मिनी-गेम्स की मदद से तडेली रिवॉर्ड्स जीतने का लालच देता था और लुभा रहा था। हालांकि, इस तरह लालच देने के बाद बैकग्राउंड में डाटा चोरी किया जाता था और यूजर्स के डिवाइस का प्राइवेट डाटा अटैकर को रिमोट सर्वर पर भेजा जाता था।

101 ऐप्स में मौजूद है खतरनाक मालवेयर

Doctor Web ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि एक नजर में देखने पर तो SpinOK मॉड्यूल सही लगता है और समझ आता है कि इसे यूजर्स का इंट्रेस्ट मिनी गेम्स, और टास्क्स में बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है, जिनके बदले रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। करीब 101 ऐसी ऐप्स सामने आई हैं, जिनके जरिए मालवेयर स्मार्टफोन यूजर्स को आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है।

फोन से डिलीट कर दें ये इनफेक्टेड ऐप्स

अगर नीचे दी गईं ऐप्स की लिस्ट में से कोई आपके डिवाइस में मौजूद हैं, तो उन्हें फौरन डिलीट करने में ही समझदारी है। हम सबसे ज्यादा डाउनलोड की गईं ऐप्स की लिस्ट यहां शेयर कर रहे हैं।

1. Noizz: video editor with music (100,000,000 डाउनलोड्स)

2. Zapya – File Transfer, Share (100,000,000 डाउनलोड्स)

3. VFly: video editor&video maker (50,000,000 डाउनलोड्स)

4. Biugo – video maker&video editor (50,000,000 डाउनलोड्स)

5. Crazy Drop (10,000,000 डाउनलोड्स)

6. Cashzine – Earn money reward (10,000,000 डाउनलोड्स)

7. Fizzo Novel – Reading Offline (10,000,000 डाउनलोड्स)

8. CashEM: Get Rewards (5,000,000 डाउनलोड्स)

9. Tick: watch to earn (5,000,000 डाउनलोड्स)

10. MVBit – MV video status maker (50,000,000 डाउनलोड्स)

गूगल ने प्ले स्टोर ने हटा दी हैं ऐप्स

रिपोर्ट में बताया गया है कि गूगल ने सभी ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है, जिससे ज्यादा यूजर्स को स्पाईवेयर का शिकार बनने से बचाया जा सके। आपको फिर भी गूगल प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड करने से पहले उनके रिव्यूज और रेटिंग्स जरूर देखनी चाहिए। अगर आपको कोई ऐप मालिशियस लगे तो आप उसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं।