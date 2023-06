खतरा! अपने फोन से फौरन डिलीट कर दें ये ऐप्स, कर रही हैं जासूसी; गूगल ने भी हटाईं

ऐप पर पढ़ें

एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया के आधे से ज्यादा मोबाइल डिवाइसेज में इस्तेमाल होता है लेकिन इसपर तरह-तरह के मालवेयर और वायरस अटैक्स का खतरा बना रहता है। एक बार फिर ऐसी कई ऐप्स सामने आई हैं, जिनकी मदद से यूजर्स की जासूसी की जा रही थी। इन ऐप्स के बारे में Dr. Web के सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने चेतावनी दी है और यूजर्स से इन ऐप्स को फौरन डिलीट करने को कहा है। साथ ही इन्हें गूगल प्ले स्टोर से भी हटा दिया गया है।

जो ऐप्स गूगल प्ले स्टोर से हटाई गई हैं, उनमें 'SpinOK' स्पाईवेयर मॉड्यूल मौजूद था, यानी कि उनकी मदद से यूजर्स के टारगेट डिवाइस की जासूसी की जा सकती थी और उनकी हर ऐक्टिविटी को ट्रैक किया जा सकता था। ये ऐप्स वैसे तो आम फंक्शनैलिटीज के साथ आती हैं लेकिन बैकग्राउंड में स्पाईवेयर की मदद से जासूसी करती रहती हैं। जिन ऐप्स में मालवेयर होने का पता चला है उन्हें कुल 42 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया था।

ना हैकिंग का खतरा, ना वायरस का डर.. आपको सुरक्षित रखेंगी ये मोबाइल ऐप्स

अपने फोन से डिलीट करें ये ऐप्स

वैसे तो दर्जनों ऐप्स में खतरनाक स्पाईवेयर होने की बात सामने आई है लेकिन यहां हम उन ऐप्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। इन ऐप्स को बेशक प्ले स्टोर से हटा दिया गया है लेकिन जिन फोन्स में ये पहले से इंस्टॉल हैं, उनसे इसे मैन्युअली हटाना होगा।

Noizz: video editor with music- गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को 10 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया था। इस ऐप के नाम से ही साफ है कि इसके जरिए वीडियो एडिटिंग की जा सकती है। इस ऐप में ढेर सारे फिल्टर्स, इफेक्ट्स और म्यूजिक AI के जरिए वीडियोज पर अप्लाई करने का विकल्प मिलता है।

Zapya – File Transfer, Share- इस ऐप में अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से फाइल ट्रांसफर का विकल्प दिया जाता है। इस ऐप के 10 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं।

VFly: video editor & video maker- 5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किए गए वीडियो एडिटर में कई स्पेशल इफेक्ट्स वीडियोज पर अप्लाई करने का विकल्प मिलता है।

MVBit – MV video status maker- यह एक वीडियो एडिटिंग ऐप है और इसमें ढेरों एडिटिंग टूल्स यूजर्स को मिलते हैं। ऐप के 5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं।

Biugo – video maker&video editor- इस ऐप की मदद से यूजर्स मजेदार और अलग-अलग कलर थीम्स वाले वीडियोज बना सकते हैं। इस ऐप में कई टैमप्लेट्स और इफेक्ट्स भी मिलते हैं और इसे 5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है।

Crazy Drop- यह गजब का बोर्ड गेम प्लेयर्स को कॉइन्स जीतने के मौके देता है और इसमें अलग-अलग रुकावटों से बचना होता है। इसे भी 1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है।

यह ऐप डाउनलोड करते ही अकाउंट से उड़ गए 5 लाख रुपये, चूके तो आप होंगे अगला शिकार

Cashzine – Earn money reward- ऐप को एक करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है और यह नॉवेल्स या कहानियां पढ़ने के बदले कॉइन्स जीतने का विकल्प देती है। इन कॉइन्स को बाद में कैश में बदला जा सकता है।

Fizzo Novel – Reading Offline- इस ऐप में ढेरों नॉवेल्स और स्टोरीज ऑफलाइन पढ़ने का विकल्प यूजर्स को मिलता है और इसे एक करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है।

CashEM: Get Rewards- ऐप में यूजर्स को कॉइन्स जीतने और बाद में उन्हें कैश में बदलने का विकल्प मिलता है और ऐसा करने के लिए आसान गेम्स खेलने होते हैं।

Tick: watch to earn- दावा है कि इस ऐप में वीडियोज देखकर यूजर्स कमाई कर सकते हैं। इसे 50 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है।

Vibe Tik- यह एक शॉर्ट वीडियो ऐप है, जिसमें अलग-अलग तरह के वीडियोज का कलेक्शन देखने को मिलता है।

Mission Guru: Brain Boost- ब्रेन ट्रेनिंग से जुड़ी इस ऐप में कई चैलेंजिंग गेम्स और पजल्स मिलते हैं।

​Lucky Jackpot Pusher​- यह भी गेमिंग ऐप है और इसमें गेम खेलकर कॉइन्स कमाने का मौका मिलता है।

Domino Master- इस गेमिंग ऐप में प्लेयर्स ऑनलाइन 2 या 4 लोगों के साथ डॉमिनोज खेल सकते हैं।