अलर्ट: अपने फोन से फौरन डिलीट करें ये 14 ऐप्स, लाखों यूजर्स के साथ आप भी खतरे में

एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए सुरक्षा रिसर्चर्स की ओर से एक अलर्ट जारी किया गया है और खतरे की चेतावनी देते हुए उन्हें 14 ऐप्स फोन से डिलीट करने की सलाह दी गई है। McAfee रिसर्चर्स ने बताया है कि इन ऐप्स में नया एंड्रॉयड बैकडोर मालवेयर 'Xamalicios' मौजूद है। खतरे को देखते हुए मालवेयर से प्रभावित ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है।

रिसर्चर्स ने बताया है कि गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद मालवेयर वाले ऐप्स ने करीब 338,300 डिवाइसेज को अपना शिकार बनाया है। कुल 14 ऐप्स में मालवेयर मौजूद होने की बात सामने आई है, जिनमें से 3 को गूगल प्ले स्टोर से हटाए जाने से पहले एक लाख से ज्यादा बार इंस्टॉल किया गया है। अब ऐप्स प्ले स्टोर पर मौजूद नहीं हैं लेकिन जिन्होंने पहले इन्हें इंस्टॉल किया था, उन यूजर्स को खुद ही ऐप्स डिलीट करने होंगे।

पूरी तरह हैक हो सकता है फोन

सामने आया है कि Xamalicious मालवेयर एक एंड्रॉयड बैकडोर की तरह काम करता है और खुद को छुपाते हुए यूजर का डिवाइस हैक कर लेता है। यह कमांड एंड कंट्रोल (C2) सर्वर से कम्युनिकेट करता है, जिससे अटैकर फोन में किसी भी तरह का पेलोड इंस्टॉल कर सकता है और यूजर को इसका पता तक नहीं चलता। स्क्रीन पर दिख रही जानकारी से लेकर सारा पर्सनल और सेंसिटिव डाटा इस खतरे के चलते चोरी हो सकता है।

फौन से डिलीट कर दें ये ऐप्स

अगर आपको फोन में किसी भी ऐप के काम करने के तरीके पर शक होता है या फिर कोई ऐप आपके काम का नहीं है, तो उसे अनइंस्टॉल कर दें। जिन लोकप्रिय ऐप्स में मालवेयर मौजूद होने की बात सामने आई है, उनकी लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं। इन्हें तुरंत डिलीट कर दें।

- Essential Horoscope for Android

- 3D Skin Editor for PE Minecraft

- Logo Maker Pro

- Auto Click Repeater

- Count Easy Calorie Calculator

- Dots: One Line Connector

- Sound Volume Extender

यह है खुद को सुरक्षित रखने का तरीका

गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद ऐप्स में मालवेयर का खतरा कम होता है और 12 अन्य ऐप्स को APK फाइल्स के तौर पर शेयर करते हुए इसे फैलाया जा रहा है। कभी भी थर्ड-पार्टी ऐप्स या वेबसाइट्स से ऐप्स डाउनलोड ना करें। इसके अलावा अपने फोन में अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हुए समय-समय पर क्लीनअप करते रहें। Malwarebytes जैसे टूल्स के साथ आप मालिशियस ऐप्स का पता लगा सकता है।