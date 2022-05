सपना पूरा! ₹2000 से कम में आ गई 15 दिन की बैटरी लाइफ, ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल पर नजर रखने वाली Smartwatch

अगर आप कम कीमत में अच्छी स्मार्टवॉच लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। दरअसल युवाओं के लिए एक हल्की और आकर्षक डिज़ाइन वाली स्मार्टवॉच Crossbeat ने लॉन्च की है। जानते हैं वॉच की कीमत

Tue, 03 May 2022 11:11 AM

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Tue, 03 May 2022 11:11 AM

इस खबर को सुनें