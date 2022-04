हिंदी न्यूज़ गैजेट्स नए फोन का है प्लान? इसी महीने लॉन्च होगा 108MP कैमरा और 6GB RAM वाला ये 5G सैमसंग फोन

नए फोन का है प्लान? इसी महीने लॉन्च होगा 108MP कैमरा और 6GB RAM वाला ये 5G सैमसंग फोन

सैमसंग गैलेक्सी एम-सीरीज का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने हाल ही में गैलेक्सी M33 5G को भारत में ₹20000 से कम में लॉन्च किया है और अब कंपनी M53 5G को लॉन्च करेगी। डिटेल में जानें सब

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Sun, 17 Apr 2022 12:26 PM

इस खबर को सुनें