Nothing फैंस हो जाएं तैयार: 5 मार्च को आम जनता के लिए आ रहा Phone 2a, Oneplus Nord को देगा कड़ी टक्कर

ऐप पर पढ़ें

अगर आप एक बढ़िया स्मार्टफोन खरीदने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो ये अब खत्म हो सकता है। क्योंकि Nothing अपने नए फोन को लॉन्च करने के लिए तैयार है। नथिंग के सीईओ कार्ल पेई ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि Nothing Phone 2a भारत में 5 मार्च, 2024 को लॉन्च होने वाला है। फोन को शाम 5 बजे पेश किया जाएगा। बता दें कि Nothing Phone 2a फोन को ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर बेचा जाएगा।

Redmi के इस फोन पर टूटे लोग: कंपनी ने 1 महीने में कमाएं 2000 करोड़, 200MP कैमरा और 8GB रैम से लैस

Nothing Phone 2a के लिए कंपनी ने नई टैगलाइन "See the world through fresh eyes" दी है। जिससे पता चलता है कि नए डिवाइस के साथ कैमरा अपग्रेड मिल सकता है। उम्मीद है कि फोन डुअल रियर कैमरे के साथ लॉन्च होगा। हालांकि कंपनी ने डिवाइस के बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि नथिंग फोन (2ए), नथिंग फोन (2) का छोटा भाई होगा।

Nothing ट्रांसपेरेंट डिजाइन थीम को बनाए रखते हुए फोन में बड़ी बैटरी होगी। यह भी बताया गया है कि नथिंग फोन (2ए) मीडियाटेक डाइमेंशन 7200 चिपसेट के साथ लॉन्च हो सकता है। हालाँकि, कंपनी ने अभी तक प्रोसेसर डिटेल्स की पुष्टि नहीं की है।

Nothing Phone 2a फीचर्स (लीक)

अफवाहें हैं कि फोन (2a) में 6.7-इंच 120Hz OLED स्क्रीन होगी और एक पंच-होल कटआउट होगा। फोन 2ए की लीक हुई फोटो से पता चलता है कि इसमें एक डुअल कैमरा सेटअप होगा इस फोन में भी पहले आए नथिंग फोन के समान 50MP वाइड और अल्ट्रावाइड सेंसर होगा। फोन (2a) एंड्रॉयड 14 पर आधारित नथिंग ओएस 2.5 चला सकता है।

IRCTC से नहीं कर पा रहे Train Ticket Book, तो यहां से करें बुकिंग, मिल जाएगी कन्फर्म सीट