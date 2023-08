स्मार्टवॉच और इयरफोन्स ला रही है Nothing की नई कंपनी CMF, मिला सर्टिफिकेशन

ऐप पर पढ़ें

अमेरिकी टेक कंपनी Nothing की ओर से हाल ही में एक सब-ब्रैंड CMF by Nothing लॉन्च किया गया है। इस नए स्टार्टअप के साथ कंपनी की कोशिश ज्यादा यूजर्स तक कम कीमत वाले टेक प्रोडक्ट्स पहुंचाने की है। अब संकेत मिले हैं कि इस सब-ब्रैंड की ओर से सबसे पहले इंडियन टेक मार्केट में प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे। इसके शुरुआती प्रोडक्ट्स वियरेबल्स हो सकते हैं।

नए लीक्स में सामने आया है कि CMF by Nothing ने भारतीय मार्केट में दो प्रोडक्ट्स रजिस्टर कर दिए हैं। ये प्रोडक्ट्स स्मार्टवॉच और हेडफोन्स होंगे और इन दोनों को ही ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) वेबसाइट की ओर से अप्रूवल मिला है। हालांकि, इन प्रोडक्ट्स से जुड़ी ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है और ना ही इनकी लॉन्च डेट कंपनी की ओर से कन्फर्म की गई है।

टिप्टटर ने दी नए प्रोडक्ट्स की जानकारी

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर टिप्सटर सुधांशु अंबोर की ओर से BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर दिखे दो प्रोडक्ट्स की फोटोज शेयर की गई हैं। इनमें से पहले प्रोडक्ट को B163 मॉडल नंबर के साथ लिस्ट किया गया है, जिसे वायरलेस इयरफोन्स बताया जा रहा है। वहीं, D395 मॉडल नंबर के साथ दिखा दूसरा प्रोडक्ट टिप्सटर के मुताबिक स्मार्टवॉच कैटेगरी का हिस्सा है।

स्मार्टवॉच को BIS की ओर से 16 जून को अप्रूवल मिला है, वहीं इयरफोन्स को 23 जुलाई को अप्रूवल दिया गया है। इससे पहले टिप्सटर मुकुल शर्मा ने CMF by Nothing की ओर से लिस्ट किए गए एक पावर एडॉप्टर की जानकारी दी थी। इस प्रोडक्ट को C332 मॉडल नंबर के साथ लिस्ट किया गया है और टिप्सटर का दावा था कि यह एक स्मार्टवॉच चार्जर है।

सामने नहीं आए कोई स्पेसिफिकेशंस

CMF by Nothing की नई स्मार्टवॉच या फिर वायरलेस इयरफोन्स के कोई स्पेसिफिकेशंस या डिजाइन अब तक सामने नहीं आया है। Nothing इससे पहले भारतीय मार्केट में इयरबड्स लॉन्च कर चुका है और ये पारदर्शी डिजाइन के साथ आए हैं। कंपनी का नया सब-ब्रैंड भी खास डिजाइन एलिमेंट्स को अपने नए प्रोडक्ट्स का हिस्सा बना सकता है लेकिन अभी इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगा।