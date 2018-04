क्रोम ब्राउजर खोलते ही खुली मिलेंगी पसंदीदा वेबसाइट, जानें कैसे

कंप्यूटर और लैपटॉप पर बहुत से लोग क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में कुछ जरूरी वेबसाइट होती है जिन्हें ब्राउजर ओपेन करते ही खोलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रोम ब्राउजर में एक फीचर ऐसा भी है जिसकी मदद से आप अपनी पसंदीदा वेबसाइट बिना टाइप किए खोल सकते हैं।

गूगल के क्रोम ब्राउजर पर टेक्स्ट बड़ा करने के लिए ब्राउजर की सेटिंग में जाना होगा। इसके लिए ब्राउजर में ऊपर की तरफ दाईं ओर दिए गए तीन बिन्दुओं (डॉट) वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक छोटी सी स्क्रीन खुलेगी जिसमें नीचे की ओर सेटिंग लिखा होगा। सेटिंग के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद एक नए टैब में सेटिंग खुल जाएगी। इसके बाद सबसे नीचे दिए गए 'ऑन स्टार्टअप' नाम का विकल्प मिलेगा। इसमें तीन बॉक्स मौजूद हैं। इसमें सबसे नीचे जिसमें 'ओपेन ए स्पेसिफिक पेज और सेट ऑफ पेज' लिखा होगा, उसके सामने दिए गए बक्से में क्लिक कर दें। इसके बाद 'एड ए न्यू पेज' और 'यूज करेंट पेज' का विकल्प मिलेगा। 'एड ए न्यू पेज' पर क्लिक करने के बाद यूजर को उस वेबसाइट का यूआरएल टाइप/पेस्ट करना होगा जिसे वह हमेशा ब्राउजर में देखना चाहता है। एक से ज्यादा वेबसाइट सेव करने के लिए 'एड' वाले विकल्प पर क्लिक करें। इसके अलावा अगर वर्तमान समय के क्रोम ब्राउजर में वह वेबसाइट खुली है तो यूजर 'यूज करेंट पेजेस' का विकल्प अपना सकते हैं। ऐसा करने के बाद जब भी यूजर अपने कंप्यूटर पर क्रोम ब्राउजर खोलेंगे तो उन्हें पसंदीदा वेबसाइट खुली मिलेंगी।

जो बंद किया वही खुलेंगी

क्रोम ब्राउजर का एक अन्य फीचर यह है कि जो टैब ब्राउजर बंद होते वक्त चल रह थीं दोबारा ओपेन करने के बाद वही दोबारा खुली मिलेंगी। इसके लिए ब्राउजर की सेटिंग में जाना होगा। उसके बाद सबसे नीचे On startup का सेग्मेंट मिलेगा जिसमें Continue where you left off का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक कर दें। इसके बाद जब भी आप अपना ब्राउजर ओपेन करेंगे तो बंद करते वक्त जो वेबसाइट खुली थीं वह दोबारा खुली दिखाई देंगी।

क्रोम में पाएं फाइल मैनेजर जैसा फीचर

गूगल के क्रोम ब्राउजर एप में डाउनलोड विकल्प का इस्तेमाल कर वेबपेज या स्टोरी को भविष्य के लिए सेव कर सकते हैं ताकि इंटनरेट न होने पर भी उसे पढ़ा या इस्तेमाल किया जा सके। इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए क्रोम ब्राउजर में ऊपर की तरफ दाईं ओर दिए गए तीन डॉट वाले विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद दाईं ओर एक नई स्क्रीन खुलेगी जिसमें सेटिंग समेत कई विकल्प दिखेंगे। इसमें सबसे ऊपर डाउनलोड का आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद वह वेबपेज खुद ब खुद सेव हो जाएगा। अगर आपके ब्राउजर में यह फीचर नहीं आ रहा है तो क्रोम एप को गूगल प्लेस्टोर पर जाकर अपडेट कर लें।