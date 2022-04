कंगाल कर देगा VLC मीडिया प्लेयर: चोरी-छिपे कर रहा जासूसी, यूज करते हैं तो पढ़िए ये चौंकाने वाली रिपोर्ट

VLC लोकप्रिय मीडिया प्लेयर है। यह PC में कम जगह लेता है, तेजी से लोड होता है और लगभग हर वीडियो फॉर्मेट के साथ काम करता है। लेकिन हैकर्स इसका यूज मैलवेयर हमले शुरू करने के लिए कर रहे हैं।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Sun, 10 Apr 2022 01:24 PM

