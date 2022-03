स्मार्टफोन को बिना Flight Mode में डाले अनचाहे Incoming Call को रोकने के आ गए नए तरीके

टेलिकॉम कंपनियां और थर्ड पार्टी ऐप्स स्पैम कॉल्स (Spam Calls) को कंट्रोल करने के लिए सभी उपाय कर रहे हैं। लेकिन, सभी की तरफ से की जा रही कोशिशों के बावजूद ग्राहक अब भी स्पैम कॉल्स से परेशान हैं। स्पैम कॉल्स के अलावा कई बार ऐसा भी होता है जब आप नार्मल इनकमिंग कॉल को उठाने से भी बचना चाहते हैं। आमतौर पर हम जब दोस्तों के साथ हैंगआउट कर रहे होते हैं या बॉस के साथ किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में होते हैं या फिर फिल्म देख रहे होते हैं तो हम कॉल नहीं उठाना चाहते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप फोन को फ्लाइट मोड में डाले बिना भी इनकमिंग कॉल को रोक सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन खास तरीकों के बारे में:

इनकमिंग कॉल्स को रोकने के लिए करें ये काम

पहला ऑप्शन: इसके लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में 'कॉल सेटिंग' ऑप्शन पर जाएं। फिर आप 'कॉल फ़ॉरवर्डिंग' ऑप्शन पर क्लिक करें। एक बार जब आप उस पर क्लिक करते हैं, तो आपको तीन और ऑप्शन दिखाई देंगे। जिनमें लिखा होगा 'Always Forward', 'Forward When Busy' और 'Forward When Unanswered'। इसके बाद Always Forward ऑप्शन को सेलेक्ट करें और एक नंबर दर्ज करें जो या तो बंद है या काम नहीं कर रहा हो। फिर, इनेबल बटन पर क्लिक करें। इससे आपके नंबर पर आने वाली सभी कॉल बंद हो जाएंगी। इसके साथ ही आप बिना किसी समस्या के मोबाइल डेटा का उपयोग भी कर पाएंगे।

दूसरा ऑप्शन: अपने स्मार्टफ़ोन की सेटिंग में जाएं और साउंड पर टैप करें। इसके बाद 'डो नॉट डिस्टर्ब' का ऑप्शन चुनें और कॉल पर क्लिक करें। एक बार जब आप कॉल पर टैप करते हैं, तो पॉपअप मेनू से Do not Allow Any Calls को सिलेक्ट करें। अब 'allow repeat Callers' टॉगल को ऑफ कर दें।