1 मिनट में चेक करें की आपके नाम पर हैं कितने Sim Card, बच जाएंगे जेल जाने से

Check How Many Sim Cards Registered On Your Name: आजकल सिम कार्ड से जुड़े फ्रॉड काफी आम हो गए हैं। ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आप लगातार ये चेक करते रहे की आपके नाम पर कोई फर्जी सिम नहीं चल रहा हो। इसको चेक करने का प्रोसेस सरकार ने अब काफी आसान बना दिया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने संचार साथी पोर्टल (Sanchar Saathi Portal) लॉन्च किया है। जिसके जरिये आप आसानी से ये चेक कर पाएंगे की आपके नाम पर कितने SIM चल रहे हैं। चेक करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स:



ऐसे चेक करें की आपके नाम पर कितने हैं Sim Card

> इसके लिए आपको सबसे पहले https://sancharsaathi.gov.in/ पर जाना होगा।

> यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा।

> अब कैप्चा कोड टाइप करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

> इसके बाद आपके पास एक OTP आएगा। इसे दर्ज करें।

> फिर आपके सामने सारी जानकारी आ जाएगी कि आपकी आईडी से कितने नंबर लिंक हैं।

> यहीं से आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं, यानि आप उस नंबर को बंद करा सकते हैं जो आपके नाम पर हैं लेकिन आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।

किसी नंबर की जानकारी नहीं होने पर तुरंत करें ये काम

अगर किसी नंबर की जानकारी आपको नहीं है तो आप उसे हटा भी सकते हैं। इस तरीके को अपनाकर आप अपने नाम पर हो रहे ऑनलाइन फ्रॉड को रोक सकते हैं। अगर आपके नाम पर ये नंबर चलते रहे तो किसी गैरकानूनी काम के तहत आपको जेल भी हो सकती है।

