स्मार्टफोन यूजर्स के आए मजे प्ले स्टोर पर आया ChatGPT App, ऐसे करें Download

ChatGPT Android App Now Available in India: चैटजीपीटी (ChatGPT) अब एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए भी आ गया है। ऐप का एंड्रॉयड वर्जन भारत में रोलआउट हो गया है। ओपनएआई अगले सप्ताह में और अधिक देशों में ऐप का विस्तार करने पर विचार कर रहा है। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अभी चैटजीपीटी ऐप फ्री में उपलब्ध है, लेकिन ओपनएआई का बेहतर मॉडल जीपीटी-4 यूज करने के लिए सब्सक्रिप्शन लिया जायेगा।

चैटजीपीटी एंड्रॉयड ऐप भारत में Google Play स्टोर के माध्यम से डाउनलोड के लिए उपलब्ध है और एंड्रॉयड 6.0 या उसके बाद के संस्करण पर चलने वाले स्मार्टफोन में डाउनलोड किया जा सकता है। भारत के अलावा, ऐप अब अमेरिका, बांग्लादेश और ब्राजील में लाइव है।

Android स्मार्टफोन यूजर्स ChatGPT App कैसे डाउनलोड करें

जिन लोगों ने ऐप के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन किया है यूजर्स को केवल स्टोर से ऐप को अपडेट करना होगा। वहीं जिन लोगों ने प्री-रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वे Google Play स्टोर पर जा सकते हैं और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका साइज 6MB है। डाउनलोड करने के लिए फॉलो करें ये प्रोसेस:

