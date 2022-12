TV खरीदने पर 1 लाख का फोन और 50 हजार का साउंडबार FREE, इस सैमसंग ऑफर ने मचाई धूम

ऐप पर पढ़ें

Samsung अपने ग्राहकों को टीवी खरीदने पर 1 लाख का स्मार्टफोन और 50 हजार का साउंडबार फ्री दे रहा है। जी हां, सैमसंग ने अपने प्रीमियम, बिग-स्क्रीन टीवी की रेंज के लिए रोमांचक बिग गेम फेस्ट ऑफर्स की घोषणा की है, ताकि उपभोक्ताओं अपने घरों में फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का शानदार एक्सपीरियंस ले सकें। द बिग गेम फेस्ट देशभर में उपभोक्ताओं को सैमसंग के प्रीमियम, बड़े स्क्रीन वाले टीवी जिनमें The Neo QLED 8K, Neo QLED, QLED, The Frame TV और The Freestyle projector शामिल हैं, की खरीद पर सुनिश्चित उपहार प्रदान करेगा।

फ्री मिलेंगे ये महंगे फोन और साउंडबार

इस लिमिटेड पीरियड ऑफर के तहत, उपभोक्ता चुनिंदा टीवी खरीदने पर 1,09,999 रुपये का Galaxy S22 Ultra स्मार्टफोन या 49,900 रुपये का Samsung Ultra Slim Soundbar HW-S801B मुफ्त पा सकते हैं। फ्रीस्टाइल प्रोजेक्टर के साथ उपभोक्ता 17,990 रुपये कीमत का Samsung Sound Tower T40 मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। 75 इंच के यूएचडी टीवी के साथ उपभोक्ता 18,400 रुपये कीमत का Galaxy A23 मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को नियो क्यूएलईडी और क्यूएलईडी टीवी पर 10 साल की नो-स्क्रीन बर्न-इन वारंटी मिलती है।

ये ऑफर्स सभी प्रमुख रिटेल आउटलेट्स के साथ-साथ Samsung.com पर भी उपलब्ध होंगे। इन डील्स के साथ, सैमसंग आईसीआईसीआई, कोटक और आरबीएल जैसे प्रमुख बैंकों से महज 1,990 रुपये से शुरू होने वाली आसान ईएमआई के साथ-साथ 20% तक का अतिरिक्त कैशबैक भी प्रदान कर रहा है।

Neo QLED 8K TVs

नियो QLED 8K टीवी आपको '100 मिलियन लाइट्स' के साथ आपको सबसे ब्राइटेस्ट तस्वीर देता है। यह डेप्थ बढ़ाने वाले न्यूरल क्वांटम प्रोसेसर 8K से लैस है, जो एआई बेस्ड डीप लर्निंग की मदद से थ्री-डाइमेंशनल डेप्थ बनाने के लिए वस्तुओं को निर्धारित और बढ़ाता है। बेहतर व्यूईंग एक्सपीरियंस के लिए, नियो QLED में आई कम्फर्ट मोड है जो बिल्ट-इन सेंसर के आधार पर स्क्रीन की चमक और टोन को ऑटोमैटिकली एडजस्ट करता है। जैसे-जैसे आसपास की लाइट बदलती है, स्क्रीन धीरे-धीरे लाइट की मात्रा कम कर देती है और ब्लू लाइट के लेवल को एडजस्ट करती है। अत्याधुनिक नियो क्यूएलईडी 8के लाइन-अप में 65 इंच से लेकर 85 इंच तक के स्क्रीन साइड वाली तीन सीरीज शामिल हैं।

Neo QLED TVs

सैमसंग की शानदार नियो क्यूएलईडी टीवी रेंज को टीवी से कहीं बढ़कर डिज़ाइन किया गया है। यह एक गेम कंसोल, एक वर्चुअल प्लेग्राउंड, आपके घर को कंट्रोल करने के लिए एक स्मार्ट हब और एफिशियंसी में सुधार के लिए आपका परफेक्ट पार्टनर हो सकता है। नियो क्यूएलईडी टीवी क्वांटम मिनी एलईडी से लैस क्वांटम मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, जो नियमित एलईडी से 40 गुना छोटे होते हैं। यह डिस्प्ले की ब्राइटनेस को सटीक रूप से कंट्रोल करने के लिए एक बेहतर ल्यूमिनेंस स्केल प्रदान करता है। टीवी अल्टीमेट 3डी सराउंड साउंड होम थिएटर अनुभव के लिए क्यू-सिम्फनी और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड प्रो (ओटीएस प्रो) वाले डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करते हैं। यह बिल्ट-इन IoT हब के साथ आता है जिससे आप अपने सभी स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। स्लिम फिट कैमरे से आप अपने टीवी से वीडियो कॉल भी कर सकते हैं।

Samsung QLED TV

सैमसंग क्यूएलईडी टीवी सबसे एडवांस्ड पिक्चर क्वालिटी और क्वांटम डॉट तकनीक के साथ एक सुंदर डिजाइन प्रदान करता है जो टीवी के ब्राइटनेस लेवल को ऑप्टिमाइज करता है। QLED टीवी में घर पर बेजोड़ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड (OTS) और एक्टिव वॉयस एम्पलीफायर (AVA) भी हैं। वीडियो कॉल करने के लिए आप स्लिमफिट कैमरा को अपने क्यूएलईडी टीवी से जोड़ सकते हैं। यह आईकॉम्फर्ट मोड के साथ आता है, जो इन-बिल्ट सेंसर के आधार पर स्क्रीन की ब्राइटनेस और टोन को ऑटोमैटिकली एडजस्ट करता है।

The Frame TV

द फ्रेम टीवी कस्टमाइजेबल बेज़ेल और मैट डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें आप अलग-अलग रंग के बेज़ल को सिलेक्ट कर सकते हैं और आर्ट के 1400 से अधिक पीस की लाइब्रेरी से अपने आर्ट कलेक्शन को क्यूरेट कर सकते हैं। फ़्रेम न केवल सुंदर है; यह QLED तकनीक के साथ बेहतर पिक्चर क्वालिटी प्रदान करता है। यह फ्रेम सैमसंग की क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी, शक्तिशाली क्वांटम प्रोसेसर 4K, 4K AI अपस्केलिंग क्षमताओं और स्पेसफिट साउंड के साथ आता है जो आपके कमरे के वातावरण का विश्लेषण करने के बाद साउंड सेटिंग्स को ऑटो-ऑप्टिमाइज़ करता है।

The Freestyle Projector

फ्रीस्टाइल एक प्रोजेक्टर, स्मार्ट स्पीकर और एंबियंट लाइटिंग डिवाइस है, जो सभी एक लाइटवेट और पोर्टेबल डिवाइस में उपलब्ध हैं। जब पोर्टेबिलिटी की बात आती है, तो फ्रीस्टाइल का वजन केवल 830 ग्राम है, जिससे किसी भी जगह को आसानी से स्क्रीन में बदला जा सकता है। ट्रेडिशनल, बॉक्सी प्रोजेक्टर के विपरीत, फ्रीस्टाइल का वर्साटाइल क्रेडर 180 डिग्री तक घूमने की अनुमति देता है, जिससे उपयोगकर्ता कहीं भी (टेबल, फर्श, दीवार या छत) हाई क्वालिटी वाले वीडियो दिखा सकते हैं और इसमें अलग स्क्रीन की आवश्यकता नहीं है।