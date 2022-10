पहली बार: ₹10,000 से कम में मिल रहा ट्रांसपेरेंट लुक वाला Nothing Phone 1; यहां मिल रहा ये धांसू Offer

Nothing Phone 1 अपने ट्रांसपेरेंट लुक और फंकी लाइट्स के लिए पॉपुलर है, लेकिन महंगा होने की वजह से अगर आप इस फोन को नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। Flipkart से फोन को 10 हजार से कम कीमत में खरीदा जा सकता है। जी हां, ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। फ्लिपकार्ट ने ट्रांसपेरेंट लुक वाले Nothing Phone 1 पर ऑफर की बारिश कर दी है। दरअसल, बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस का लाभ लेकर इस प्रीमियम फोन को मामूली कीमत में खरीदा जा सकता है। अगर आप भी Nothing Phone 1 खरीद कर अपने स्टाइल में चार चांद लगाना चाहते हैं, तो फटाफट देखें ऑफर की पूरी डिटेल...

10 हजार से कम में ऐसे खरीदें Nothing Phone 1

Flipkart लिस्टिंग के अनुसार फोन की एमआरपी 37,999 रुपये है लेकिन ई-कॉमर्स साइट पर ये 21 फीसदी यानी 8000 रुपये की छूट के साथ मात्र 29,999 रुपये में मिल रहा है। अगर आपके पास एक्सचेंज कराने के लिए पुराना फोन है, तो आप Nothing Phone 1 पर 18,500 रुपये तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। (नोट- एक्सचेंज बोनस की राशि पुराने फोन की कंडीशन, मॉडल और ब्रांड पर निर्भर करेगी।) अगर आपको पुराने फोन पर पूरे एक्सचेंज बोनस मिल जाता है, तो Nothing Phone 1 की कीमत मात्र 11,499 रुपये (₹29,999-18,500) रह जाएगी। लेकिन ऑफर यहीं खत्म नहीं होता है, फोन पर ढेर सारे बैंक ऑफर मिल रहे हैं, जिनसे आप इस डील को और किफायती बना सकते हैं। नीचे देखें बैंक ऑफर की लिस्ट...

- SBI क्रेडिट कार्ड पर 1,250 रुपये तक 10% की छूट, 5000 रुपये और उससे अधिक के ऑर्डर पर।

- SBI क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजैक्शन पर 2000 रुपये तक 10% की छूट, , 5000 रुपये और उससे अधिक के ऑर्डर पर।

- क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 1000 रुपये की अतिरिक्त छूट।

- 29,999 रुपये और उससे अधिक के नेट कार्ट वैल्यू पर SBI क्रेडिट कार्ड और EMI ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त 750 रुपये की छूट

- 39,999 रुपये और उससे अधिक के नेट कार्ट वैल्यू पर SBI क्रेडिट कार्ड और EMI ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त 1,000 रुपये की छूट

- 79,999 रुपये और उससे अधिक के नेट कार्ट वैल्यू पर SBI क्रेडिट कार्ड और EMI ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त 4,000 रुपये की छूट

- पेटीएम यूपीआई पर फ्लैट 25 रुपये का इंस्टैंट कैशबैक। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 250 रुपये पर। प्रति पेटीएम खाते में एक बार मान्य

- पेटीएम वॉलेट पर फ्लैट 100 रुपये का इंस्टैंट कैशबैक। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 1000 रुपये। प्रति पेटीएम खाते में एक बार मान्य

- फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड पर 5% कैशबैक

देखा जाए तो SBI क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजैक्शन के लिए फोन खरीदने पर आप 3,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट का लाभ उठा सकते हैं। यानी एक्सचेंज और बैंक ऑफर के बाद आप फोन को 10 हजार रुपये से कम में खरीद सकते हैं।

नथिंग फोन 1 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

फोन में कंपनी 2400x1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.55 इंच का फुल एचडी+ OLED डिस्प्ले दे रही है। फोन में मिलने वाला यह डिस्प्ले 1200 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल और 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन के रियर पैनल पर खास Glyph इंटरफेस दिया गया है, जिसमें एलईडी नोटिफिकेशन लाइट्स मौजूद हैं। फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इसमें स्नैपड्रैगन 778G+ चिपसेट ऑफर कर रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर में दो कैमरे दिए गए हैं। इनमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड ऐंगल लेंस शामिल है। सेल्फी के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। फोन में 4500 एमएएच की बैटरी है।