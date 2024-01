अब आपकी जेब में भी होगा चमचमाता iPhone 15, मिल रही अभी तक की सबसे बड़ी छूट, अगले 2 दिन तक मौका

ऐप पर पढ़ें

Apple iPhone 15 Series Sale: Apple ने पिछले साल सितंबर में भारत में iPhone 15 सीरीज की घोषणा की थी। अगर आप लॉन्च के बाद से ही स्मार्टफोन को सस्ते में खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह एक सुनहरा मौका हो सकता है। क्योंकि विजय सेल्स ने अपनी ऐप्पल डेज़ सेल और बढ़ा दी है। कीमतों में भारी गिरावट के अलावा, ई-कॉमर्स कंपनी खरीदारों तगड़े बैंक ऑफर और एक्सचेंज कैशबैक दे रही है।

कृपया ध्यान दें कि विजय सेल्स ऐप्पल डेज़ को 10 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। सेल के दौरान, iPhone 15 को 66,990 रुपये में ख़रीदा जा सकता है। साथ ही, प्लस और प्रो मॉडल पर शानदार ऑफर भी लाइव हैं। डिटेल में जानिए ऑफर्स और डिस्काउंट के बारे में।

iPhone 15 और iPhone 15 Plus की भारत में कीमत

सेल के दौरान Apple iPhone 15 और iPhone 15 Plus की शुरुआती कीमत 70,990 रुपये और 79,820 रुपये है। खरीदार चुनिंदा एचडीएफसी बैंक कार्ड के जरिए 4,000 रुपये तक की तत्काल छूट और स्टोर्स पर 6,000 रुपये तक के एक्सचेंज बोनस का लाभ उठा सकते हैं। यहां iPhone 15 और 15 Plus वैरिएंट की अलग-अलग कीमतें दी हैं।

> iPhone 15 128GB | Rs 70,990

> iPhone 15 256GB | Rs 79,320

> iPhone 15 512GB | Rs 97,990

> iPhone 15 Plus 128GB | Rs 79,820

> iPhone 15 Plus 256GB | Rs 89,160

> iPhone 15 Plus 512GB | Rs 1,07,820

iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max की कीमत

सेल के दौरान विजय सेल्स पर iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max की कीमत 1,25,900 रुपये और 1,49,240 रुपये से शुरू होती है। आप चुनिंदा एचडीएफसी बैंक कार्ड के जरिए 3,000 रुपये तक की छूट और स्टोर्स में एक्सचेंज ऑफर के जरिए 6,000 रुपये तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन की वैरिएंट-वाइज कीमतें।

> iPhone 15 Pro 128GB | Rs 1,25,900

> iPhone 15 Pro 256GB | Rs 1,35,240

> iPhone 15 Pro 512GB | Rs 1,51,900

> iPhone 15 Pro 1TB | Rs 1,62,990

> iPhone 15 Pro Max 256GB | Rs 1,49,240

> iPhone 15 Pro Max 512GB | Rs 1,64,900

> iPhone 15 Pro Max 1TB | Rs 1,72,990



