हिंदी न्यूज़ गैजेट्स iPhone 12 पर बचत ही बचत! 23,550 रुपये कम में मिल रहा, इस वेबसाइट पर है ऑफर

iPhone 12 पर बचत ही बचत! 23,550 रुपये कम में मिल रहा, इस वेबसाइट पर है ऑफर

ऑफर के तहत आप इस स्मार्टफोन को 45 हजार रुपये से भी कम में खरीद पाएंगे। जो लोग नए आईफोन पर अपग्रेड होना चाहते हैं उनके लिए यह अच्छा ऑफर रह सकता है। यह ऑफर सीमित समय के लिए ही उपलब्ध है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Sun, 17 Apr 2022 10:44 AM

