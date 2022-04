गर्मी की छुट्टी से पहले आया BSNL का धमाकेदार Plan! Free दे रहा 120GB डेटा और 60 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी

सरकारी टेलिकॉम कंपनी (BSNL) ने अपने ग्राहकों के लिए समर ऑफर पेश किया है। यह एक सीमित अवधि की पेशकश है, इस ऑफर के तहत कंपनी 2399 रुपये के प्रीपेड प्लान के साथ 60 दिन की वैलिडिटी फ्री दे रही है।

