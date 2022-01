हिंदी न्यूज़ गैजेट्स BSNL का ये प्रीपेड प्लान छुड़ा देगा Airtel और Jio के पसीने! पाएं तीन गुना ज्यादा वैलिडिटी, 180GB डेटा, फ्री कॉलिंग

BSNL का ये प्रीपेड प्लान छुड़ा देगा Airtel और Jio के पसीने! पाएं तीन गुना ज्यादा वैलिडिटी, 180GB डेटा, फ्री कॉलिंग

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Thu, 13 Jan 2022 12:20 PM

इस खबर को सुनें