बड़ा झटका! बंद हुआ हाई-स्पीड इंटरनेट देने वाला सस्ता प्लान, मिलता था 1000GB डेटा

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के पास ब्रॉडबैंड मार्केट में अब भी बड़ा शेयर है लेकिन कंपनी की ओर से किए गए एक बदलाव ने यूजर्स को बड़ा झटका दिया है। कंपनी की ओर से इसका सबसे सस्ता ब्रॉडबैंड प्लान अब बंद कर दिया गया है और इसमें मिलने वाले ढेरों फायदा अब यूजर्स को कम कीमत पर नहीं मिलेंगे। नए बदलाव के बाद यूजर्स को कम से कम 399 रुपये कीमत वाले प्लान से रीचार्ज करना होगा।

देश के बड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISPs) में से एक BSNL की ओर से पिछले साल जुलाई में देश के छह सर्कल्स में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, उत्तराखंड और लक्ष्यद्वीप UT में सबसे सस्ता 329 रुपये कीमत वाला प्लान लॉन्च किया गया था। हालांकि, अब इस प्लान का फायदा देश के किसी भी सर्कल में नहीं मिल रहा है और इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

329 रुपये के प्लान में मिलते थे ये फायदे

BSNL की ओर से ऑफर किए जा रहे 329 रुपये के सबसे सस्ते प्लान में 20Mbps स्पीड के साथ 1TB डेटा मिलता था। यानी कि पूरे एक महीने के लिए यूजर्स को ढेर सारे हाईस्पीड डेटा का फायदा मिलता था। यह डेटा लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 2Mbps रह जाती थी। अन्य ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स के मुकाबले यह सबसे सस्ता प्लान था लेकिन अब इससे रीचार्ज का विकल्प नहीं मिलेगा।

399 रुपये वाले प्लान से करना होगा रीचार्ज

हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड प्लान के लिए BSNL यूजर्स को अब कम से कम 399 रुपये वाले प्लान्स से रीचार्ज करना होगा। यह प्लान 30Mbps की इंटरनेट स्पीड के साथ 1TB डेटा का फायदा देता है। यह डेटा लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 4Mbps रह जाएगी। इस प्लान के साथ यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग का फायदा भी मिलेगा। इसके अलावा 449 रुपये वाला प्लान भी उपलब्ध है, जिसमें 30Mbps स्पीड के साथ 3.3TB डेटा मिलता है।

फ्री में WiFi राउटर लगा रही है BSNL

ब्रॉडबैंड कंपनी BSNL अपने नए सब्सक्राइबर्स के लिए खास ऑफर लेकर आई है, इस ऑफर के साथ 31 मार्च, 2023 तक ग्राहकों को BSNL भारत फाइबर कनेक्शन फ्री में लगवाने का विकल्प मिल रहा है। कंपनी फ्री इंस्टॉलेशन के अलावा WiFi राउटर भी फ्री में लगा रही है। इस ऑफर के लिए यूजर्स को छह महीनों के लिए Fibre Basic Plus, Fibre Value, Super Star Premium Plus या Fibre Premium Plus OTT से रीचार्ज करना होगा।