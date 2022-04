हिंदी न्यूज़ गैजेट्स ₹499 से कम में लंबी वैलिडिटी वाले 4 प्लान, 180GB तक डेटा, 3 महीने तक चलेंगे

अगर आप लंबी वैलिडिटी वाले सस्ते प्रीपेड प्लान की तलाश में हैं तो BSNL के पास कई ऑप्शन मौजूद हैं। यहां हम आपको BSNL के 499 रुपये से कम में मिलने वाले लॉन्ग टर्म वैलिडिटी प्लान्स के बारे में बता रहे हैं

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Mon, 04 Apr 2022 08:44 AM

