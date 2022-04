हिंदी न्यूज़ गैजेट्स 30 दिन तक चलने वाले सबसे जबर्दस्त और सस्ते प्लान, शुरुआती कीमत 16 रुपये, फ्री कॉलिंग के साथ मिलेगा 90GB तक डेटा

BSNL 30 दिन की वैलिडिटी वाले कई शानदार प्लान ऑफर कर रहा है। इन प्लान की शुरुआत 16 रुपये से होती है। कंपनी इनमें रोज 2जीबी तक डेटा और फ्री कॉलिंग के साथ कई अडिशनल बेनिफिट भी देती है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Tue, 05 Apr 2022 10:20 AM

