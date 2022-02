BSNL का ये धाकड़ प्लान Airtel-Vi-Jio पर भारी, सिर्फ ₹197 में चलेगा 150 दिन, रोज 2GB डेटा और कॉलिंग भी

हिंदी न्यूज़ गैजेट्स BSNL का ये धाकड़ प्लान Airtel-Vi-Jio पर भारी, सिर्फ ₹197 में चलेगा 150 दिन, रोज 2GB डेटा और कॉलिंग भी

BSNL का ये धाकड़ प्लान Airtel-Vi-Jio पर भारी, सिर्फ ₹197 में चलेगा 150 दिन, रोज 2GB डेटा और कॉलिंग भी

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Sat, 26 Feb 2022 11:33 AM

इस खबर को सुनें