Boult लाया 30 घंटे तक चलने वाले दमदार TWS इयरबड्स, मिलेगा जबर्दस्त साउंड, कीमत भी कम

बोल्ट ने भारत में अपने नए TWS इयरबड्स को लॉन्च किया है। इन बड्स में 30 घंटे तक की बैटरी लाइफ और दमदार साउंड दिया गया है। बड्स की कीमत 1800 रुपये से कम है और इनकी सेल 8 अप्रैल से शुरू होगी।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Mon, 04 Apr 2022 06:15 PM

