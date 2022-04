धन-धना-धन म्यूजिक! 15 मिनट चार्ज में 3 घंटे सुनिए गाने, Bose का नया हेडफोन लॉन्च

Bose भारतीय बाजार में नया QuietComfort 45 हेडफोन लॉन्च किया है। लॉन्च हुए नए हेडफोन में बेहतर नॉइस कैंसिलेशन, अवेयर मोड और आसान बातचीत के लिए बेहतर वॉइस आइसोलेशन जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Sun, 10 Apr 2022 08:02 AM

