हिंदी न्यूज़ गैजेट्स बवाल मचाने आ गई boAt Smartwatch, 10 मिनट के चार्ज पर चलेगी दिनभर, लाइव क्रिकेट स्कोर का देगी अलर्ट

बवाल मचाने आ गई boAt Smartwatch, 10 मिनट के चार्ज पर चलेगी दिनभर, लाइव क्रिकेट स्कोर का देगी अलर्ट

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Mon, 14 Mar 2022 12:24 PM

इस खबर को सुनें