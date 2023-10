पार्टी में मचेगी धूम: 80% तक सस्ते मिले रहे ब्रांडेड स्पीकर और ईयरबड्स, देखें 10 बेस्ट डील

ऐप पर पढ़ें

पार्टी स्पीकर या फिर ईयरबड्स खरीदने का प्लान है लेकिन बजट कम है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। एक पॉपुलर ब्रांड के रिफर्बिश्ड ऑडियो प्रोडक्ट इस समय 80 फीसदी तक की बंपर छूट के साथ मिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं Blaupunkt की, जो अपने ग्राहकों के लिए रिफर्बिश्ड ऑडियो प्रोडक्ट्स की एक बड़ी रेंज लेकर आया है। ब्रांड अपने रिफर्बिश्ड प्रीमियम स्पीकर और ईयरबड्स को कम दाम में खरीदने का मौका दे रहा है। ये न केवल नए जैसे दिखते हैं बल्कि इसमें परफॉर्मेंस भी एकदम नए जैसी मिलेगा वो भी बेहद कम कीमत पर।

कंपनी का कहना है कि केवल हाई क्वालिटी की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले प्रोडक्ट्स को ही रिफर्बिश्ड लिस्ट में जोड़ा गया है। करीब 4158 प्रोडक्ट्स को रिफर्बिश्ड किया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए हर प्रोडक्ट को चेक किया गया है यह हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को पूरा करे। यहां हम आपको 10 बेस्ट डील्स के बारे में बता रहे हैं। देखें लिस्ट...

1. Recertified SBW07 Dolby soundbar

इसकी एमआरपी 17,990 रुपये है लेकिन यह 9,499 रुपये में मिल रहा है। इस पर 47 फीसदी की बचत हो रही है। इसमें डॉल्बी ऑडियो के साथ 160W का एडवांस्ड साउंड आउटपुट मिलता है।

2. Recertified SP202 Multimedia Speaker

यह मल्टीमीडिया स्पीकर है। इसकी एमआरपी 4499 रुपये है लेकिन यह 1,899 रुपये में मिल रहा है। इस पर 58 फीसदी की बचत हो रही है। इसमें डॉल्बी ऑडियो के साथ 35W का साउंड आउटपुट मिलता है।

3. (Like new) Recertified EM-10 Wired Earphone with Advanced Noise Cancellation Mic (Black)

यह वायर्ड ईयरफोन है। इसकी एमआरपी 1299 रुपये है लेकिन यह 499 रुपये में मिल रहा है। इस पर 62 फीसदी की बचत हो रही है।

4. Recertified SBW150 Soundbar

इसकी एमआरपी 14,990 रुपये है लेकिन यह 5,499 रुपये में मिल रहा है। इस पर 63 फीसदी की बचत हो रही है। इसमें 160W का एडवांस्ड साउंड आउटपुट मिलता है।

5. Recertified (Almost New) BTW100 Truly Wireless Earbuds, Blue

इस ईयरबड्स की एमआरपी 2,999 रुपये है लेकिन इसमे मात्र 999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस पर 67 फीसदी की बचत हो रही है। इसमें टच कंट्रोल्स के साथ नॉइज कैंसिलेशन का सपोर्ट मिलता है।

6. Recertified BT01 Black

यह पार्टेबल स्पीकर है। इसकी 2499 रुपये है लेकिन इसे 799 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस पर 68 फीसदी की बचत हो रही है। इसमें हैंड्स फ्री कॉलिंग की सुविधा और 3W का साउंडआउपुट मिलता है।

7. Recertified SP200

यह मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम है। इसकी एमआरपी 2499 रुपये है लेकिन यह 750 रुपये में मिल रहा है। इस पर 70 फीसदी की बचत हो रही है।

8. Recertified BT-55 Black

यह पार्टेबल स्पीकर है। इसकी 3499 रुपये है लेकिन इसे 899 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस पर 74 फीसदी की बचत हो रही है। इसमें वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट और हैंड्स फ्री कॉलिंग के साथ 12W का साउंडआउपुट मिलता है।

9. Recertified BTW15 Green

इस ईयरबड्स की एमआरपी 3499 रुपये है लेकिन इसमे मात्र 899 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस पर 74 फीसदी की बचत हो रही है। इसमें टच कंट्रोल्स के साथ एलईडी इंडिकेटर और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट भी मिलता है।

10. Recertified BTW20 WHITE

इस ईयरबड्स की एमआरपी 3299 रुपये है लेकिन इसमे मात्र 799 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस पर 76 फीसदी की बचत हो रही है। इसमें टच कंट्रोल्स के साथ एलईडी इंडिकेटर और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट भी मिलता है।