आपका फेसबुक अकाउंट हैक हुआ है तो....

कई यूजर अपने फेसबुक अकाउंट को लेकर काफी चितिंत रहते हैं कि कहीं उनके अकाउंट की जानकारी लीक न हो जाए। इसके लिए आप कुछ टिप्स को अपना सकते हैं। फेसबुक के प्रोफाइल पेज पर बायीं ओर सबसे ऊपर क्लिक करें। 'सेटिंग' ऑप्शन में जाएं। फिर 'जनरल अकाउंट सेटिंग' का पेज खुलेगा। यहां 'जनरल' के विकल्प 'सिक्योरिटी एंड लॉग-इन' को क्लिक करें। यहां 'where you're logged in' विकल्प मिलेगा। यहां उन डिवाइस का नाम दिया होगा जिन पर आपका अकाउंट साइन-इन है। आप अकाउंट की जानकारी जांचकर पता कर सकते हैं कि कहीं किसी अज्ञात डिवाइस या स्थान से अकाउंट एक्सेस तो नहीं हुआ।

हैक होने की स्थिति में

अकाउंट लॉग इन हुए डिवाइस के नाम के आगे तीन डॉट दिखाई देंगे। अगर कोई अकाउंट आपको संदिग्ध लगता है तो तीन डॉट के विकल्प not you? पर क्लिक करें। इसके बाद नया पॉपअप दिखाई देगा। जिसमें अकाउंट सिक्योरिटी के बारे में पूछा जाएगा। सेक्योर अकाउंट पर क्लिक करने पर फेसबुक अकाउंट की सिक्योरिटी चेक करने के लिए डायग्नोसिस प्रोसेस शुरू करेगा। इसके लिए get started पर क्लिक करें।

ये फीचर बनाएंगे अकाउंट सुरक्षित

अकाउंट को सुरक्षित करने के बाद फेसबुक के कुछ अन्य फीचर का प्रयोग करके इसकी सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है।

ब्राउजर में फेसबुक ओपन करने के बाद, settings से security and login विकल्प पर जाएं। फिर settings up extra security को क्लिक करें। यहां आपको दो विकल्प मिलेंगे। पहला विकल्प लॉग-इन अलर्ट को ऑन करने का है। आप किसी भी संदिग्ध लॉग-इन पर अलर्ट नोटिफिकेशन पा सकते हैं। इससे अकाउंट हैक होने की स्थिति में आपको सूचना मिल जाएगी।

दूसरा विकल्प अकाउंट लॉग होने की स्थिति में काम आएगा। यहां तीन से पांच भरोसेमंद फेसबुक फ्रेंड के अकाउंट का चुनाव करना होगा, जिनके जरिए अपने लॉक हो चुके अकाउंट को अनलॉक किया जा सके।