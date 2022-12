महज 1,299 रुपये में मिल रही है 5,599 रुपये की स्मार्टवॉच; पूरे 15 दिन चलेगी बैटरी

ऐप पर पढ़ें

एक वक्त था जब स्मार्टवॉच खरीदने के लिए 5,000 रुपये से ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ती थी लेकिन अब दौर बदल चुका है। 2,000 रुपये से कम कीमत में अब ढेरों स्मार्टवॉच मॉडल्स में से चुनने का विकल्प मिलता है। अब अमेजन पर मिल रहे जबरदस्त डिस्काउंट के साथ आप दमदार फीचर्स वाली स्मार्टवॉच केवल 1,299 रुपये में खरीद सकते हैं।

शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर Deal of the Day के तहत Helix by TIMEX SMART 2.0 स्मार्टवॉच पर 75 पर्सेंट से ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है और इस वियरेबल को बेहद कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। बैंक ऑफर्स के साथ इस वॉच की कीमत और भी कम हो जाती है, जबकि फीचर्स के मामले में यह अन्य विकल्पों के मुकाबले कहीं ज्यादा दमदार है।

सबसे बड़े डिस्काउंट पर खरीदें स्मार्टवॉच

Helix by TIMEX SMART 2.0 की कीमत भारतीय मार्केट में 5,599 रुपये रखी गई है। 'Deal of the Day' के साथ अमेजन पर यह मॉडल 77 पर्सेंट डिस्काउंट के बाद 1,299 रुपये में खरीदा जा सकता है। ICICI Bank और Kotak Mahindra Bank डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स के अलावा HSBC Cashback Card क्रेडिट कार्ड और City Union Bank Mastercard डेबिट कार्ड के साथ 10 पर्सेंट तक इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है।

ऐसे हैं Helix by TIMEX SMART के फीचर्स

स्मार्टवॉच में चौकोर डायल मिलता है और 1.55 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है। इस स्मार्टवॉच में बॉडी टेंपरेचर मॉनीटरिंग सेंसर दिया गया है, जो लगातार शरीर के तापमान पर नजर रखता है। IP68 रेटिंग के साथ यह डस्टप्रूफ और 3m तक वॉटर रेसिस्टेंट है। हार्ट रेट मॉनीटरिंग के अलावा इसमें स्लीप और ऐक्टिविटी ट्रैकिंग का विकल्प मिलता है।

10 अलग-अलग स्पोर्ट्स मोड्स के साथ आने वाली इस स्मार्टवॉच में ढेरों वॉच फेस सेट किए जा सकते हैं और 15 दिन तक की बैटरी लाइफ मिल सकती है। इस वॉच को जीरो से फुल चार्ज होने में तीन घंटे तक का वक्त लगता है और इसमें स्मार्ट नोटिफिकेशंस भी मिलते हैं।