₹10 हजार से कम में ₹27,000 रुपये वाला बड़ा Smart TV, फ्लिपकार्ट पर हैरान करने वाली डील

बड़ी स्क्रीन वाला स्मार्ट टीवी खरीदने के लिए हजारों खर्च करने की जरूरत नहीं है और बंपर डिस्काउंट के बाद 10,000 रुपये से भी कम में 32 इंच स्क्रीन साइज वाला स्मार्ट टीवी खरीदा जा सकता है। फ्लिपकार्ट पर सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्ट टीवी मॉडल्स में से एक iFFALCON by TCL F53 को 60 पर्सेंट से ज्यादा के फ्लैट डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है। Android TV सॉफ्टवेयर के साथ आने वाले इस टीवी के साथ बेहतरीन ऑडियो-विजुअल अनुभव यूजर्स को मिलता है।

स्मार्ट टीवी मॉडल्स अब नया ट्रेंड बन चुके हैं क्योंकि इन्हें WiFi से कनेक्ट करते हुए अपने पसंदीदा शोज, वेब सीरीज और मूवीज देख सकते हैं। आम तौर पर नॉन-स्मार्ट टीवी तो 10,000 रुपये से कम में बड़ी स्क्रीन के साथ मिल जाते हैं लेकिन स्मार्ट टीवी मॉडल्स के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता है। iFFALCON के बड़े स्क्रीन साइज वाले टीवी पर फ्लैट डिस्काउंट के अलावा ढेरों बैंक ऑफर्स का फायदा और एक्सचेंज डिस्काउंट भी मिल रहा है। टीवी में बिल्ट-इन क्रोमकास्ट और गूगल असिस्टेंट मिलता है।

बंपर छूट पर ऐसे खरीदें iFFALCON Smart TV

भारतीय मार्केट में iFFALCON by TCL F53 HD Ready LED Smart TV की कीमत 26,990 रुपये रखी गई है लेकिन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर इसे 64 पर्सेंट डिस्काउंट के बाद 9,499 रुपये में लिस्ट किया गया है। इसके अलावा Bank of Baroda, IDFC FIRST Bank और IndusInd Bank क्रेडिट कार्ड्स से EMI लेनदेन की स्थिति में 10 पर्सेंट की अतिरिक्त छूट मिल रही है। ग्राहक EMI पर भी यह टीवी खरीद सकते हैं।

Flipkart Axis Bank Card से भुगतान करने वालों को 5 पर्सेंट कैशबैक का फायदा मिलेगा। इसी तरह Citi Credit Card से भुगतान या EMI लेनदेन पर 10 पर्सेंट की छूट अलग से मिलेगी। यही नहीं, अगर आप कोई पुराना टीवी एक्सचेंज करते हुए नया स्मार्ट टीवी मॉडल खरीदना चाहते हैं तो इसपर 8,000 रुपये तक के एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाया जा सकता है। इन ऑफर्स के चलते स्मार्ट टीवी की कीमत और भी कम रह जाएगी।

ऐसे हैं iFFALCON by TCL F53 Smart TV के फीचर्स

iFFALCON F53 TV में A+ HD रेडी पैनल मिलता है, जिसका साइज 32 इंच है और इसमें माइक्रो डिमिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। बेहतरीन विजुअल अनुभव के लिए टीवी IPQ Engine Technology के साथ आता है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो टीवी में दो HDMI पोर्ट्स और एक USB पोर्ट दिया गया है। साथ ही इसमें बिल्ट-इन WiFi कनेक्टिविटी भी मिलती है। 220nits की पीक ब्राइटनेस ऑफर करने वाला यह टीवी 178 डिग्री व्यू एंगल देता है।

पावरफुल ऑडियो अनुभव के लिए टीवी में दो बॉक्स स्पीकर्स दिए गए हैं, जिनके साथ 16W का कुल आउटपुट मिलता है। Dolby Audio साउंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट के अलावा इसमें स्टैंडर्ड, मूवी, म्यूजिक, वॉइस और गेम जैसे कई साउंड मोड्स का सपोर्ट दिया गया है। Android 11 TV सॉफ्टवेयर के साथ आने वाले इस टीवी में गूगल असिस्टेंट और क्रोमकास्ट के साथ कंटेंट स्ट्रीमिंग आसान हो जाती है। टीवी में स्मार्ट एंड्रॉयड गेमिंग का सपोर्ट तो मिलता ही है, साथ ही Google Play Store की मदद से यूजर्स ढेरों स्मार्ट टीवी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं।