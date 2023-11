जहरीली हवा से बचने के लिए खरीदें ये 5 बेस्ट Air Purifier, कीमत 10,000 रुपये से कम

ऐप पर पढ़ें

Air Purifiers For Home: इस दिवाली अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और अपने घर के लिए एक बेस्ट गिफ्ट ढूंढ रहे हैं तो एयर प्यूरीफायर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि बढ़ते प्रदूषण के साथ सांस लेने में दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं और बीमारी भी ज्यादा होने लगती हैं। ऐसे में एक एफिशिएंट एयर प्यूरीफायर इन परेशानियों को दूर कर सकता है। यह एयर क्वालिटी को बेहतर करने के साथ-साथ हवा को भी प्यूरीफाई करता है। इससे हवा साफ हो जाती है और सांस से जुड़ी दिक्कते भी नहीं होती हैं। तो आइए आपको बताते हैं कुछ बेस्ट एयर प्यूरीफायर्स के बारे में जिनकी कीमत 10,000 रुपये से कम है।

Best Air Purifier In India Under Rs 10,000

इसलिए, यदि आप भी अपने घर या ऑफिस के अंदर प्रदूषण से निपटने के लिए एक स्मार्ट एयर प्यूरीफायर खरीदना चाह रहे हैं, तो यहां कुछ ऑप्शन दिए जा रहे हैं जिन्हें आप देख सकते हैं।

1. Sharp Room FP-F40E-W

यह प्यूरीफायर 320 वर्ग फुट के कमरे के साइज़ के लिए उपयुक्त है। शार्प का दावा है कि यह 99.97 प्रतिशत अशुद्धियों को पकड़ सकता है। फ्लिपकार्ट पर एयर प्यूरीफायर की कीमत 9,499 रुपये से शुरू होती है।

2. Honeywell Air Touch V2 Portable Air Purifier

388 वर्ग फुट के कमरे के साइज के लिए ये प्यूरीफायर एक अच्छा ऑप्शन है। कंपनी एक साल की फिल्टर लाइफ का दावा करती है। फ्लिपकार्ट पर इसकी शुरुआती कीमत 7,299 रुपये है।

3. Philips AC121520 Room Air Purifier

यह डिवाइस 677 वर्ग फुट तक के कमरे में काम कर सकता है। यह HEPA फिल्टर और नैनोप्रोटेक्ट प्रो फिल्टर के साथ आता है। यह पोर्टेबल रूम एयर प्यूरीफायर फ्लिपकार्ट पर 8,999 रुपये से शुरू होता है और दो साल की वारंटी प्रदान करता है।

4. Mi Smart Air Purifier 4 Lite

एयर प्यूरीफायर 463 वर्ग फुट तक के कमरे के लिए उपयुक्त है। यह HEPA फ़िल्टर और अन्य स्मार्ट सुविधाएँ प्रदान करता है। फ्लिपकार्ट पर यह 8,999 रुपये में बिक रहा है।

5. Voltas VAP36TWV

अमेजन पर डिटेल के अनुसार, एयर प्यूरीफायर को धोने योग्य प्री-फ़िल्टर, कार्बन फ़िल्टर, एच -13 HEPA फ़िल्टर है। वोल्टास इकाई 7,540 रुपये से शुरू होती है और अमेजन इंडिया पर उपलब्ध है।

6. Kent 15008 Alps UV Air Purifier

यह स्मार्ट गैजेट 430 वर्ग फुट तक के कमरे के साइज में काम कर सकता है। यह HEPA फिल्टर और कार्बन फिल्टर के साथ आता है। अमेजन पर इसकी कीमत 10,999 रुपये से शुरू होती है।

