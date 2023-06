मोबाइल फोन से DSLR कैमरा जैसी फोटोग्राफी, ये हैं 200MP कैमरा वाले टॉप स्मार्टफोन

ऐप पर पढ़ें

साल 2001 में पहली बार कंपनियों ने मोबाइल फोन में कैमरा शामिल किया था और बीते 20 साल से भी ज्यादा वक्त में इसमें ढेरों इनोवेशंस देखने को मिले हैं। खास बात यह है कि स्मार्टफोन कैमरा को मिले अपग्रेड्स के चलते अब यह DSLR कैमरा को भी टक्कर दे रहा है। सैमसंग एक के बाद एक पावरफुल कैमरा सेंसर्स लॉन्च कर रही है, जिसे अलग-अलग ब्रैंड्स अपने फोन का हिस्सा बनाते हैं। सबसे पावरफुल 200MP कैमरा लेंस के साथ Samsung, Realme, Xiaomi और Motrola जैसे ब्रैंड्स के फोन खरीदे जा सकती हैं। हम इनकी लिस्ट एकसाथ लेकर आए हैं।

Redmi Note 12 Pro Plus

शाओमी ने अपनी रेडमी नोट 12 सीरीज के सबसे पावरफुल मॉडल में इस साल 200MP कैमरा दिया है और इस फोन को मिडरेंज सेगमेंट का हिस्सा बनाया गया है। Redmi Note 12 Pro Plus के रियर पैनल पर 200MP प्राइमरी कैमरा लेंस OIS के साथ दिया गया है, जिसके साथ 8MP अल्ट्रा-वाइड और 2MP मैक्रो कैमरा सेंसर्स भी सेटअप में शामिल किया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए इस फोन में 16MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस फोन की कीमत 29,999 रुपये से शुरू है।

200MP कैमरा फोन सबसे सस्ते में, मिलने लगा 38 हजार रुपये तक का गजब डिस्काउंट

Realme 11 Pro Plus

सबसे कम कीमत पर 200MP कैमरा वाला धांसू स्मार्टफोन चाहिए तो Realme 11 Pro Plus आपकी पसंद बन सकता है। इस स्मार्टफोन के खूबसूरत कैमरा मॉड्यूल में 200MP ISOCELL HP3 प्राइमरी सेंसर के अलावा 8MP अल्ट्रा-वाइड और 2MP मैक्रो लेंस दिए गए हैं। यह कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आता है। स्टेबल वीडियोज के लिए इस फोन में जायरो-EIS का सपोर्ट भी दिया गया है। Realme 11 Pro Plus में कंपनी ने 32MP फ्रंट कैमरा दिया है और इस पैकेज की कीमत 27,999 रुपये से शुरू है। इसे फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है।

साल 2001 में पहली बार कंपनियों ने मोबाइल फोन में कैमरा शामिल किया था और बीते 20 साल से भी ज्यादा वक्त में इसमें ढेरों इनोवेशंस देखने को मिले हैं। खास बात यह है कि स्मार्टफोन कैमरा को मिले अपग्रेड्स के चलते अब यह DSLR कैमरा को भी टक्कर दे रहा है। सैमसंग एक के बाद एक पावरफुल कैमरा सेंसर्स लॉन्च कर रही है, जिसे अलग-अलग ब्रैंड्स अपने फोन का हिस्सा बनाते हैं। सबसे पावरफुल 200MP कैमरा लेंस के साथ Samsung, Realme, Xiaomi और Motrola जैसे ब्रैंड्स के फोन खरीदे जा सकती हैं। हम इनकी लिस्ट एकसाथ लेकर आए हैं।

Redmi Note 12 Pro Plus

शाओमी ने अपनी रेडमी नोट 12 सीरीज के सबसे पावरफुल मॉडल में इस साल 200MP कैमरा दिया है और इस फोन को मिडरेंज सेगमेंट का हिस्सा बनाया गया है। Redmi Note 12 Pro Plus के रियर पैनल पर 200MP प्राइमरी कैमरा लेंस OIS के साथ दिया गया है, जिसके साथ 8MP अल्ट्रा-वाइड और 2MP मैक्रो कैमरा सेंसर्स भी सेटअप में शामिल किया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए इस फोन में 16MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस फोन की कीमत 29,999 रुपये से शुरू है।

यह भी पढ़ें: 200MP कैमरा फोन सबसे सस्ते में, मिलने लगा 38 हजार रुपये तक का गजब डिस्काउंट

Realme 11 Pro Plus

सबसे कम कीमत पर 200MP कैमरा वाला धांसू स्मार्टफोन चाहिए तो Realme 11 Pro Plus आपकी पसंद बन सकता है। इस स्मार्टफोन के खूबसूरत कैमरा मॉड्यूल में 200MP ISOCELL HP3 प्राइमरी सेंसर के अलावा 8MP अल्ट्रा-वाइड और 2MP मैक्रो लेंस दिए गए हैं। यह कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आता है। स्टेबल वीडियोज के लिए इस फोन में जायरो-EIS का सपोर्ट भी दिया गया है। Realme 11 Pro Plus में कंपनी ने 32MP फ्रंट कैमरा दिया है और इस पैकेज की कीमत 27,999 रुपये से शुरू है। इसे फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है।

Motorola Edge 30 Ultra

मोटोरोला ने पिछले साल सितंबर में ही अपना 200MP कैमरा वाला स्मार्टफोन मार्केट में पेश किया था, जो इस सेंसर के साथ आने वाला दुनिया का पहला फोन बना था। Edge 30 Ultra के बैक पैनल पर 200MP HP1 मेन लेंस के साथ 50MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 12MP टेलीफोटो लेंस भी दिया गया है। यह डिवाइस सबसे पावरफुल सेल्फी कैमरा के साथ आता है और इसमें 60MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस फोन के जरिए 8K वीडियोज रिकॉर्ड करने का विकल्प भी मिलता है और फ्लिपकार्ट पर यह 44,999 रुपये कीमत पर मिल रहा है।

30 हजार रुपये से कम में बेस्ट कैमरा फोन की तलाश? यह रही टॉप मॉडल्स की लिस्ट

Samsung Galaxy S23 Ultra

सैमसंग के सबसे पावरफुल स्मार्टफोन Galaxy S23 Ultra में सबसे पावरफुल कैमरा मिलता है और क्वॉड कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 200MP ISOCELL HP2 प्राइमरी सेंसर के अलावा 10MP पेरीस्कोप टेलीफोटो लेंस 10x ऑप्टिकल जूम, 10MP टेलीफोटो लेंस 3x ऑप्टिकलर जूम के साथ और 12MP अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है। इस फोन में 12MP सेल्फी कैमरा मिलता है। इस कैमरा को OIS और ढेरों अलग-अलग मोड्स का सपोर्ट दिया गया है। डिवाइस की कीमत 1,24,999 रुपये से शुरू होती है।