गोल डायल वाली दो नई वॉच लॉन्च, ECG और बुखार भी चेक करेगी; देखें कीमत

वैसे तो बाजार में ढेरों Smartwatch मौजूद हैं लेकिन किफायती कीमत में दमदार फीचर्स वाली वॉच की तलाश कर रहे हैं, तो हाल ही में दो नई वॉच ने बाजार में डेब्यू किया है। beatXP ने एक यूनिक स्मार्टवॉच 'Exact' को लॉन्च किया है, तो दूसरी और U&i ने भी अपनी प्रीमियम वॉच 'My Bolt' को बाजार में उतारा है। दोनों ही वॉच की कीमत 5 हजार रुपये से कम है। क्या है खास चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ...

beatXP Exact Smartwatch की कीमत और फीचर्स

beatXP का दावा है कि नई Exact स्मार्टवॉच एक नहीं बल्कि कई खूबियों के साथ आती है। इसकी पहली खूबी है वॉच हाई-स्पेसिफिकेशन फिजिकल सेंसर के साथ वॉच आपके हेल्थ पर पैनी नजर रखती है और दूसरी खूबी यह है कि यह दुनिया में किसी भी जगह से आपके प्रियजनों के वाइटल्स को दूर से ही मॉनिटर कर सकती है। वॉच में 6 फिज़िकल सेंसर हैं, जो हार्ट रेट, ईसीजी, बीपी मॉनिटर, स्लीप ट्रैकिंग, एसपीओ2 (ब्लड ऑक्सीजन), स्टेप काउंट, और शरीर के तापमान का सही-सही माप प्रदान करते हैं। इसकी लगातार मॉनिटर करने की सटीक क्षमता को ट्रैक इंजन+ कहते हैं।

इस स्मार्टवॉच के बारे में आशीष धुवन, बिज़नेस डायरेक्टर, बीटएक्सपी ने कहा, "एग्ज़ैक्ट उन लोगों के लिए है, जो अपने स्वास्थ्य के पैरामीटर्स का लगातार और भरोसेमंद मेज़रमेंट चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए भी है, जो दूसरे शहर में रह रहे अपने प्रियजनों, जैसे अभिभावकों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखना चाहते हैं। अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने की क्षमता को हम रिमोट हैल्थ मॉनिटरिंग कहते हैं। आप अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य के पैरामीटर्स का ट्रैक बीटएक्सपी एग्ज़ैक्ट एप्लीकेशन द्वारा रख सकते हैं। अलग-अलग एक्टिविटीज, वर्कआउट और स्पोर्ट्स के दौरान यूज़र की कैलोरी और हार्ट रेट मापने के लिए इस स्मार्टवॉच में कई स्पोर्ट्स मोड का सपोर्ट मिलता है। यूजर वॉच पर तुरंत ऐप और कॉल नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकता है, ताकि वह हमेशा अपडेटेड रहे।"

वॉच में 1.32 इंच राउंड टीएफटी एचडी डिस्प्ले और 360x360 के हाई पिक्सल रिज़ॉल्यूशन के साथ आता है। वॉच में 280 एमएएच की बैटरी है, जो 7 दिन तक का बैटरी बैकअप प्रदान करती है। वॉच की कीमत 4999 रुपये है। इसे कंपनी की वेबसाइट www.beatXP.com और फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है।

U&i My Bolt Series Smartwatch की कीमत और फीचर्स

U&i ने अपनी नई My Bolt सीरीज स्मार्टवॉच को लॉन्च किया है। वॉच तीन स्ट्रैप वेरिएंट-ब्लैक, ब्राउन और डार्क ब्राउन में आती है। माय बोल्ट सीरीज कई हेल्थ और फिटनेस फीचर्स से लैस है और इसे वाटरप्रूफ प्रीमियम मिश्र अलॉय केसिंग के साथ बनाया गया है। कंपनी का कहना है कि My Bolt सीरीज स्मार्टवॉच एक बेहतरीन फिटनेस वियरेबल है। यह दिखने में भी काफी सुंदर है और कई स्मार्ट फीचर्स से लैस है।

वॉच में बड़ा गोल डायल है, जिसे प्रीमियम अलॉय से बनाया गया है और स्कीन-फ्रेंडली लेदर स्ट्रैप के साथ आता है। IPX6 केसिंग और स्ट्रैप पूरी तरह से वाटर और स्वेट-प्रूफ है। वॉच 24x7 हार्ट रेट मोनिटरिंग और नींद के पैटर्न को ट्रैक करने में भी सक्षम है। इसके अलावा, आप बाहर निकलने से पहले अपने डायल पर रियल टाइम वेदर चेक भी कर सकते हैं। वॉच में डीएनडी और फाइंड योर फोन फीचर भी उपलब्ध हैं।

ऑल न्यू यू&आई माय बोल्ट सीरीज स्मार्टवॉच 6 महीने की वारंटी के साथ 4,999 रुपये की एमआरपी पर बाजार में उपलब्ध हैं। उपयोगकर्ता इस स्मार्टवॉच को देशभर में सभी U&i आउटलेट और अन्य प्रमुख रिटेल स्टोर से खरीद सकते हैं।