आसुस ने लॉन्च किया 32GB रैम वाला टचस्क्रीन लैपटॉप, देखें बजट में है या नहीं

अंतरिक्ष में भेजे गए कंपनी के पहले लैपटॉप की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में Asus ZenBook 14X OLED Space Edition को एक लिमिटेड-एडिशन लैपटॉप के रूप में लॉन्च किया गया है। जानें कीमत-फीचर्स

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Sat, 16 Apr 2022 03:51 PM

