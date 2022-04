आसुस लाया 32GB RAM वाला दमदार लैपटॉप, 10 घंटे की बैटरी लाइफ मिलेगी; देखें बजट में है या नहीं

Asus ROG Zephyrus M16 2022 Edition लैपटॉप को शुक्रवार को भारत में लॉन्च किया गया। इस साल सीईएस में पहली बार पेश किया गया, लैपटॉप एक एमयूएक्स (MUX) स्विच के साथ आता है। देखें कीमत-फीचर्स

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Fri, 08 Apr 2022 04:46 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.