PUBG की वापसी पर 'मुसीबत' के बादल, लॉन्च से पहले ही उठ रही बैन की मांग

पिछले साल भारत में पॉप्युलर मोबाइल गेम PUBG को बैन कर दिया गया था। अब पबजी मोबाइल के डिवेलपर krafton games ने भारत में एक नए नाम से एंट्री करने की योजना बनाई है। कंपनी जल्द ही भारत में नए अवतार वाला मोबाइल गेम Battleground Mobile India लॉन्च करने जा रही है। हालांकि लॉन्चिंग से पहले ही यह गेम विवादों में आ गया और इसे बैन करने की मांग उठने लगी है।

MLA ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी

दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश से विधायक Ninong Ering ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को बैन करने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में साफ लिखा है कि नया गेम और कुछ नहीं, बल्कि PUBG Mobile की रिलॉन्चिंग है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस गेम को भारत की सुरक्षा और लोगों की प्राइवेसी के लिए खतरा बताया है।

Requested @PMOIndia @narendramodi ji to not allow Chinese deception #BattlegroundsMobileIndia. It is a big threat to security of India & privacy of our citizens and a way to circumvent & disregard our laws.@AmitShah #IndiaBanBattlegrounds #NationFirst #AatmaNirbharBharat @ANI pic.twitter.com/H8nzUJ4aRk