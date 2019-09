आज लॉन्च होगा Iphone11, लोग बोले- अब क्या करें, किड्नी बेचकर तो भर दिया चालान

अमेरिकी कंपनी एप्पल आज रात 10.30 बजे Apple event 2019 आयोजित करेगी जहां आईफोन 11 लॉन्च किया जाना है। ऐसे में हमेशा से कीमती रहे एप्पल के इस नए मोबाइल की कीमत को लेकर सोशल मीडिया पर तेजी से मीम्स आना शुरू हो गए हैं। कहीं कोई इसके लिए किड्नी बेचने की बात कर रहा है तो कोई जीवनभर की कमाई देने की। ट्विटर से लेकर फेसबुक तक इसपर जोक्स दिखाई पड़ रहे हैं। ट्विटर पर #AppleEvent और #iphone ट्रेंड कर रहा है जिनपर इस तरह के मजेदार ट्वीट आ रहे हैं।

कही कोई कह रहा है कि 'आईफोन खरीदने के लिए मुझे अब कोई और अंग बेचना पड़ेगा क्योंकि किड्नी बेचकर तो नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी भरकम चालान भर दिया है।' वहीं अन्य यूजर ने लिखा कि 'मैं आईफोन 11 खरीदने जा रहा हूं। मैंने अपनी किडनी से कहा है- बलिदान देना होगा।'

इस कार्यक्रम में आईफोन के तीन वेरिएंट लॉन्च किए जाएंगे। वहीं इसके डिजाइन आईफोन एक्स एस और आईफोन एक्स आर जैसे ही होंगे। बचा दें कि एप्पल यूट्यूब पर इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। बता दें कि ये पहली बार है जब एप्पल ने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूट्यूब को चुना है। पिछले साल तक एप्पल ऐसे कार्यक्रमों की स्ट्रीमिंग ट्विटर पर करता रहा है।

Dear @Apple we Indian have already sold our kidney to pay the fines during violation of traffic rules. This time you have to take some other organs as payment. #AppleEvent