iPhone 14 सीरीज में मिलेगी 30W की फास्ट चार्जिंग, नए कलर वेरिएंट की भी होगी एंट्री

iPhone 14 की लॉन्च डेट नजदीक आ रही है। कंपनी नई सीरीज के स्मार्टफोन्स को Apple Far Out इवेंट में लॉन्च करने वाली है। लॉन्च से पहले इस अपकमिंग सीरीज के बारे में नई लीक्स सामने आई हैं। इनमें से एक में लीकस्टर ने iPhone 14 Pro के रिटेल बॉक्स की कथित तस्वीर को शेयर किया है। ट्विटर पर शेयर किए गए इस फोटो में देखा जा सकता है कि आईफोन 14 प्रो में कंपनी फ्रंट कैमरा के लिए सिंगल पिल शेप नॉच देने वाली है। इसके अलावा एक और लीक सामने आई है, जिसमें आईफोन 14 सीरीज में एक नए कलर वेरिएंट को इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई है। आइए जानते हैं डीटेल।

सिएरा ब्लू होगा नया कलर वेरिएंट

रिटेल बॉक्स पर ‘Designed by Apple in California, Assembled in China’ भी लिखा हुआ है। लीक में दावा किया गया है कि यह फोन 6जीबी रैम के साथ आएगा। इस लीक में कितनी सच्चाई है, इस बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। आईफोन 14 सीरीज के बारे में एक और लीक आई है। इस लीक के अनुसार कंपनी आईफोन 14 सीरीज के साथ एक नए कलर वेरिएंट को इंट्रोड्यूस करने वाली है। आईफोन 14 सीरीज के प्रो मॉडल में यह नया कलर वेरिएंट देखने को मिल सकता है। इस नए कलर वेरिंट का नाम सिएरा ब्लू हो सकता है।

सैटेलाइट से नो-नेटवर्क जोन में मिलेगी कनेक्टिविटी

मैकरूमर्स की रिपोर्ट के अनुसार ऐपल नए आईफोन्स में सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर भी ऑफर करने वाली है। आईफोन 13 के लॉन्च के वक्त भी यह अफवाह उड़ी थी। हालांकि, इस बार माना जा रहा है कि कंपनी सैटेलाइट कनेक्टिविटी वाला फीचर ऑफर कर देगी। इस फीचर की मदद से यूजर्स मोबाइल नेटवर्क न होने पर भी इमर्जेंसी में टेक्स्ट मेसेज कर सकेंगे।

फास्ट चार्जिंग और हीट मैनेजमेंट के लिए मिलेगा वेपर चैंबर

ऐपल आईफोन 14 सीरीज की सबसे बड़ी खासियत होगी फास्ट चार्जिंग। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी नए आईफोन्स में 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग ऑफर करने वाली है। ऐपल ऐनालिस्ट Ming Chi Kuo की मानें तो कंपनी नए आईफोन्स में हीट मैनेजमेंट के लिए वेपर चैंबर थर्मल सिस्टम भी दे सकती है। अफवाह यह भी है कि नए आईफोन में कंपनी 2टीबी स्टोरेज ऑप्शन वाला वेरिएंट भी ऑफर करेगी। इसके अलावा नए आईफोन में वाई-फाई 6E भी देखने को मिल सकता है।

(Photo: 9to5 mac)