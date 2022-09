Alert: बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं iPhone, iPad, Mac यूजर्स, सरकार ने दी चेतावनी

Apple प्रोडक्ट्स में पाई जाने वाली कई कमजोरियों के कारण चुनिंदा Apple डिवाइस साइबर हमलों को शिकार हो रहे हैं। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) ने Apple यूजर्स के लिए एक एडवाइजरी जारी कर उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को तुरंत अपडेट करने को कहा है। एजेंसी ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि ऐप्पल प्रोडक्ट्स में कई बग हैं जो हैकर्स को आपके डिवाइस तक पहुंचने देते हैं जिससे वो आपकी पर्सनल जानकारी तक पहुंच जाते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं।



कौन से Apple प्रोडक्ट्स की बग से प्रभावित हैं?

सीईआरटी-इन ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि आईफोन 8 और आईओएस 16 संस्करण चलाने वाले आईफोन इन कमजोरियों से प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित डिवाइस सूची में 15.7 से पहले के iOS और iPadOS वैरिएंट भी शामिल हैं

- iPhone 6s

- iPad Pro (all models)

- iPad Air 2 and later

- iPad 5th generation and later

- iPad mini 4 and later

- iPod touch (7th generation)



क्या हैं इन खामियों के कारण?

सीईआरटी-इन का कहना है कि सफारी एक्सटेंशन, एटीएस, मैप्स, पैकेजकिट और शॉर्टकट के लॉजिक कॉम्पोनेन्ट में आ रहे इशू के कारण ऐप्पल प्रोडक्ट्स में ये कमजोरियां मौजूद हैं। वेबकिट कॉम्पोनेन्ट में बफर ओवरफ्लो समस्या, आउट-ऑफ-बाउंड रीड इश्यू और इमप्रॉपर UI हैंडलिंग की समस्या भी Apple डिवाइस को प्रभावित कर रही है।

एडवाइजरी के अनुसार, आउट-ऑफ-बाउंड राइट इश्यू और कर्नेल कंपोनेंट में इमप्रॉपर मेमोरी हैंडलिंग इश्यू, मीडिया लाइब्रेरी कंपोनेंट में मेमोरी करप्शन इश्यू और कॉन्टैक्ट कंपोनेंट में अनुचित चेक इश्यू सुरक्षा खामियों के संभावित कारण हैं।