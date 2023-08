इन iPhone ग्राहकों को Apple देगा ₹5000 का मुआवजा, लिस्ट में सात मॉडल; यह है मामला

ऐप पर पढ़ें

iPhone ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। Apple अब अपने चुनिंदा ग्राहकों को 5000 रुपये दे रही है। लिस्ट में सात iPhone मॉडल शामिल है। दरअसल, आईफोन के परफॉर्मेंस को जानबूझकर धीमा करने के आरोप में फंसी ऐप्पल अब चुनिंदा iPhone यूजर्स को मुआवजा देना शुरू कर रही है। यह कहानी पांच साल पहले शुरू होती है, जब iPhone यूजर्स ने Apple पर आरोप लगाया कि कंपनी द्वारा उनके iPhone 6, iPhone 7 और iPhone SE को जानबूझकर धीमा किया जा रहा है। आरोप लगते रहे और ऐप्पल अपनी बात पर अड़ी रही। आखिरकार ऐप्पल धीमा करने की बात पर सहमत हुई लेकिन कंपनी ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि इसके पीछे उनका कोई गलत इरादा नहीं था। हालांकि, इसके बाद, Apple ने 2020 में समाधान का रास्ता चुना, और संभावित रूप से महंगे कानूनी टकराव से बचने के लिए $500 मिलियन तक के पर्याप्त भुगतान पर सहमति व्यक्त की, जैसा कि रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है।

ग्राहकों को मिलेगा 5000 रुपये का मुआवजा

सिलिकॉन वैली की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक हालिया फैसले से ऐप्पल को उन लोगों को पैसे देना शुरू करने की इजाजत मिल गई है जो अपने आईफोन के जानबूझकर धीमे होने से नाखुश थे। इन iPhone यूजर्स के लिए कानूनी चैंपियन टायसन रेडेनबर्गर का मानना ​​है कि प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 65 डॉलर मिल सकते हैं, जो भारतीय पैसे में लगभग 5000 रुपये है। इसका मतलब यह हो सकता है कि समस्या अंततः समाप्त हो सकती है, जैसा कि सिलिकॉनवैली डॉट कॉम पर बताया गया है।

कंपनी ने आईफोन धीमा करने की बात स्वीकार की

2016 में, Apple ने स्वीकार किया कि उन्होंने जानबूझकर पुराने iPhones को धीमा कर दिया है। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा फोन को अचानक बंद होने से रोकने के लिए किया। यह द वर्ज द्वारा रिपोर्ट किया गया था। यह ऐसा है जैसे ऐप्पल एक बहुत अच्छे वक्ता की तरह बोल रहा था, समझा रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन सभी इस स्पष्टीकरण से प्रभावित नहीं हुए। कुछ iPhone यूजर्स असंतुष्ट थे और उन्होंने एकजुट होकर 2018 में ऐप्पल के खिलाफ एक क्लास-एक्शन मुकदमा दायर किया।

ये भी पढ़ें- 10 रुपये रोज का Broadband प्लान: तेज इंटरनेट के साथ 1000GB डेटा, कॉलिंग एकदम अनलिमिटेड

प्रभावित iPhones में नीचे दिए फोन्स शामिल हैं, देखें लिस्ट:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone 7

iPhone 7 Plus

कंपनी में 2020 में किया मुआवदा देने का फैसला

दरअसल, पहले ऐप्पल अपनी बात अड़ा रहा। उन्होंने पहले कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन 2020 में उन्होंने अपना मन बदल लिया और चीजों को ठीक करने के लिए राजी हुए। वे $310 मिलियन से $500 मिलियन के बीच कुछ पैसे देने पर सहमत हुए। सबसे पहले, शिकायत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को $25 मिलने थे। लेकिन दो iPhone मालिक और अधिक चाहते थे और उन्होंने पहले प्रस्ताव को ना कह दिया। इस सप्ताह, उन्हें बताया गया कि उन्हें और अधिक नहीं मिलेगा, और इसका मतलब है कि Apple परेशान iPhone यूजर्स को पैसा देना शुरू कर सकता है।

Airtel लाया छोटू ब्रॉडबैंड प्लान, ₹199 में इंटरनेट, 3300 GB डेटा और कॉल्स; फ्री राउटर भी

किसे मिल सकता है मुआवजा?

यदि आपके पास iPhone 6, 7, या पहला SE मॉडल है, तो आपको मुआवजे के हिस्से के रूप में पैसा मिल सकता है। लेकिन, यदि आपने 6 अक्टूबर, 2020 से पहले इसके लिए नहीं पूछा होगा, तो आप इसे अब प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर आप उस तारीख से चूक गए हैं, तो मुआवजा पाने का मौका भी खत्म हो गया है। दरअसल, प्रभावित यूजर्स को एक वेबसाइट पर अपने सीरियल नंबर के साथ रजिस्टर्ड करना था, जो कंपनी द्वारा उन शिकायतों को लॉग इन करने के लिए बनाई गई थी, जिन्हें अपने iPhone के परफॉर्मेंस के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तीन साल पहले, ऐसा करने के लिए एक विशेष वेबसाइट बनाई गई थी कि वे पैसा चाहते हैं। इसके लिए उन्हें अपने आईफोन का सीरियल नंबर टाइप करना था। वे अपने बैंक में या मेल द्वारा भेजे गए चेक के माध्यम से पैसा प्राप्त करना चुन सकते हैं।