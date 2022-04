दुनियाभर में हो सकती है iPhone-MacBook की भारी किल्लत! खरीदने से पहले पढ़िए ये रिपोर्ट

चीन में COVID-19 के मामलों तेजी से बढ़ रहे हैं। स्थिति को देखते हुए ऐप्पल सप्लायर्स जो ऐप्पल iPhones-MacBooks का निर्माण करते हैं, उन्हें भी अपने कामकाज को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Sun, 17 Apr 2022 02:57 PM

