खुल गई iPhone यूजर्स की किस्मत, Apple बांट रहा 4159 करोड़, लोगों को पैसे मिलना शुरू

iPhone यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। टेक कंपनी Apple ने आखिरकार बैटरीगेट सेटलमेंट का पैसा यूजर्स को भेजना शुरू कर दिया है। इस समस्या से प्रभावित सभी यूजर्स को कंपनी ''बैटरीगेट' सेटलमेंट पेमेंट के तौर पर कुल 500 मिलियन डॉलर यानी करीब 4159 करोड़ रुपये बांटेगी। कुछ यूजर्स ने ट्विटर पर पैसे मिलने की जानकारी भी दी है। मैक रूमर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ऐप्पल ने आखिरकार उन आईफोन मालिकों को भुगतान करना करना शुरू कर दिया है जो एक क्लास-एक्शन मुकदमे का हिस्सा थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ऐप्पल ने पुरानी बैटरी वाले पुराने फोन को गुप्त रूप से धीमा कर दिया है।

प्रति क्लेम यूजर्स को मिल रहा इतना पैसा

"बैटरीगेट" सेटलमेंट के लिए बनाई गई वेबसाइट ने कहा कि भुगतान इस जनवरी से वितरित होने की संभावना है, और भुगतान निर्धारित समय पर शुरू हो गया है। मैकरूमर्स ने बताया कि केन स्ट्रैंड और माइकल बर्कहार्ट उन व्यक्तियों में से हैं, जिन्हें सेटलमेंट के हिस्से के रूप में ऐप्पल से प्रति क्लेम $92.17 (करीब 7667 रुपये) का भुगतान प्राप्त हुआ है।

2017 का है मामला

दिसंबर 2017 में दायर मुकदमे में दावा किया गया कि ऐप्पल ने अप्रत्याशित शटडाउन को रोकने के लिए iOS 10.2.1 में थ्रॉटलिंग फीचर पेश किया, लेकिन अपडेट नोट्स में इसका खुलासा करने में विफल रहा। हालांकि, ऐप्पल ने ट्रांसपेरेंसी की कमी के लिए माफी मांगी और अस्थायी रूप से डिस्काउंटेड बैटरी रिप्सेलमेंट की पेशकश की, लेकिन कंपनी ने जानबूझकर यूजर्स को गुमराह करने से इनकार किया और कहा कि उसने केवल "बोझ और महंगी मुकदमेबाजी" से बचने के लिए मुकदमे का निपटारा किया।

यूजर्स ने ट्विटर पर दी पैसे मिलने की जानकारी

इन आईफोन यूजर्स को मिलेगा पैसा

यह सेटलमेंट उन अमेरिकी निवासियों पर लागू होता है जिनके पास 21 दिसंबर, 2017 से पहले iOS 10.2.1 या उसके बाद वाले वर्जन पर चलने वाले प्रभावित iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, या SE मॉडल, या iOS 11.2 या उसके बाद वाले वर्जन पर चलने वाले iPhone 7 या 7 Plus हैं। क्लेम फाइल करने की लास्ट डेट अक्टूबर 2020 थी। एलिजिबल उपयोगकर्ता प्रति क्लेम लगभग $92 के भुगतान की उम्मीद कर सकते हैं, जैसा कि मैकरुमर्स के पाठकों द्वारा पुष्टि की गई है जिन्होंने इस सप्ताह अपना भुगतान प्राप्त किया है।

हालांकि, ऐप्पल अभी भी iPhones 6 और बाद के वर्जन पर एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करता है, लेकिन यह अब यूजर्स की सुविधा पर अधिक ट्रांसपेरेंसी और कंट्रोल प्रदान करता है। "बैटरी हेल्थ" फीचर यूजर्स को उनकी बैटरी के जीवनकाल के बारे में बताता है और अप्रत्याशित शटडाउन के जोखिम के बावजूद, यदि वे चाहें तो थ्रॉटलिंग को डिसेबल कर सकते हैं।

इसके अलावा, ऐप्पल ने हाल ही में एक मुकदमे को निपटाने के लिए $25 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें दावा किया गया कि उसने यूजर्स को उनके फैमिली शेयरिंग ग्रुप्स के साथ ऐप सब्सक्रिप्शन शेयर करने के बारे में गुमराह किया है।

(कवर फोटो क्रेडिट-variety.com)